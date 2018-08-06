В Южном Судане объявили об окончании гражданской войны

Вооруженный конфликт начался в конце 2013 года

В Южном Судане 5 августа был подписан мирный договор между сторонами конфликта в гражданской войне.

Об этом сообщает DW.

Президент Cудана Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

"Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране.

Вооруженный конфликт в Южном Судане начался в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир, являющийся представителем народности динка, уволил относящегося к народности нуэр вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек.

Согласно договору, Машар возвращается на должность вице-президента.

Напомним, в Amnesty заявили о якобы причастности Украины к незаконным поставкам оружия в Южный Судан.