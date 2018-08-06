Хакеры пытались украсть данные о британских бомбардировщиках через Tinder

Неизвестные хакеры попытались получить информацию о новейшем истребителе F-35B, поступившем на вооружение ВВС Великобритании, с помощью методов социальной инженерии и сервиса Tinder.

Об этом пишет Daily Mail.

Информацию о подобной попытке шпионажа подтверждает британское Минобороны.

В частности, издание опубликовало отрывок из документа командования британских ВВС. В нем описан случай, который произошел с одной из военнослужащих.

Отмечается, что профиль военной в подобном приложении (Daily Mail со ссылкой на источники утверждает, что речь идет именно о Tinder) был взломан. Злоумышленники через профиль женщины "познакомились" с еще одним военнослужащим британских ВВС. В ходе общения хакеры попытались выведать у него информацию об истребителях F-35В. Указано, что очередная партия этих машин поступила в распоряжение британских ВВС в начале августа.

Подчеркивается, что жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство, и утечки секретной информации удалось избежать. В Минобороны Великобритании подтвердили, что хакер не получил секретную информацию. Сообщается, что военный, с которым попытался познакомиться взломщик, даже не был связан с программой по постановке на вооружение истребителей F-35.

Напомним, украинские хакеры участвовали в кибератаках более чем на 100 компаний США.