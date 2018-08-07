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Фото Американец выжил после того, как его обезглавили

<span class="label red">Фото</span> Американец выжил после того, как его обезглавили
Фото: beaconhealthsystem.org

Обычно с такой травмой не выживают

07.08.18 344
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22-летний американец Брок Мейстер выжил после того, как его обезглавили. Невероятный инцидент произошел с парнем после ДТП.

Молодой мужчина вместе с другом ехал на машине, когда ее занесло в обрыв. Брок пробил головой лобовое стекло и вылетел из салона, передает Beacon Health System.

Фото: beaconhealthsystem.org

Врачи, приехавшие на место ДТП, констатировали "внутреннее обезглавливание". Это значит, что все связки, которые крепят череп к позвоночнику, порваны, а голова держится на одной коже.

Специалисты говорят, что с такой травмой не выживают, но Брок продолжал дышать. Хирурги провели сложнейшую операцию, закрепив в шее парня металлические штифты.

Фото: beaconhealthsystem.org

С того времени прошло полтора года и парень уже может немного двигать шеей. Стоит отметить, что в юном возрасте парень поборол рак мозга.

Отметим, ранее врачи Киевского института нейрохирургии имени академика Ромоданова успешно провели уникальную операцию по удалению опухоли на мозге.

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