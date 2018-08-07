Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов

Британец не может выехать из страны

Британский турист в ОАЭ успел за 3 часа заработать 33 штрафа за превышение скорости. Он взял на прокат Lamborghini Huracan в Дубае, но очень скоро был задержан полицией.

Об этом пишет National.

Туриста остановили на центральной улице Дубая за превышение скорости до 230 километров в час. Спорткар у британца конфисковали и отправили на штрафстоянку.

Теперь кроме 1,2 тысячи долларов за двухдневную аренду турист должен оплатить 175 тысяч дирхамов штрафа, что составляет примерно 48 тысяч долларов.

Чтобы забрать машину, нужно заплатить около 100 тысяч дирхамов. Остальная сумма собралась со штрафов с камер видеофиксации.

Несмотря на наличие штрафов, турист по закону имеет право покинуть территорию страны. Но британец отдал в залог за машину свой паспорт, а без него не улетишь.