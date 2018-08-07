В северной Атлантике наблюдается наибольшая активность российских подлодок за последние 25 лет, - адмирал Джон Ричардсон

Российские подводные лодки усилили присутствие в северной части Атлантики до небывалого уровня активности за 25 лет. Об этом заявил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в интервью Голосу Америки.
По его словам, члены НАТО обеспокоены фактором роста активности российского подводного флота.
"Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", - сказал адмирал, добавив, что в Вашингтоне не исключают, что Россия может попытаться с помощью подводных лодок подключиться к подводным кабелям, которые соединяют Северную Америку и Европу.
Как сообщалось, НАТО ранее подозревало Россию в намерении повредить подводные интернет-кабели.