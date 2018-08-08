В США предложили признать Россию государством, спонсирующим терроризм

В новом законопроекте предусмотрен запрет на долларовые расчеты для семи российских банков

В американском правительстве хотят создать "санкционный координационный офис", который будет вести переговоры с Евросоюзом о поддержке санкций.

"Законопроект предполагает объединение всех вводившихся отдельными актами антироссийских санкций, от "украинских до кибертеррористических, в единый механизм", — говорится в "Акте по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018", который оказался в распоряжении "Коммерсанта".

Законопроект предполагает введение запрета на долларовые расчеты в США и заморозку активов семи российских банковских структур, которые уже находятся под санкциями, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. Помимо этого, предлагается запретить операции с российскими госдолгом сроком обращения более двух недель.

В тексте поддерживается идея внесения поправок в уголовное законодательство.

Республиканцы также вынесли на обсуждение вопрос о признании России "государством, спонсирующим терроризм".

Напомним, США пообещали России "адские" санкции.