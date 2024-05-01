Экс-министр образования Табачник лишился своего имущества в Украине

Дмитрий Табачник осужден в Украине за государственную измену, пособничество России и нарушение законов и обычаев войны на 15 лет, однако тюремный срок он получил пока заочно.

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Фонд госимущества Украины (ФГУ) получил в свое управление санкционные активы экс-министра образования Дмитрий Табачника. Об этом сообщил 1 мая в своем телеграм-канале глава Фонда Виталий Коваль.

Из сообщения стало известно, какое санкционное имущество изменника и коллаборанта передали ФГУ:

денежные средства в размере почти 144 тысячи долларов;

пять земельных участков и элитный дом площадью 672,7 квадратных метра в поселке Козин Обуховского района Киевской области;

квартиру в Киеве на улице Ярославов Вал;

право на компенсацию денежных активов в размере более 40 миллионов гривен;

право кредиторского требования на сумму более 191 тысячи гривен.

Напомним, что Дмитрий Табачник осужден в Украине за государственную измену, пособничество России и нарушение законов и обычаев войны на 15 лет, однако тюремный срок он получил пока заочно.

Кроме того, Коваль сообщил в своем телеграм-канале, что в управление ФГУ поступили по решению ВАКС имущественные санкционные активы бывшего пророссийского священнослужителя Ростислава Швеца. Среди этого имущества квартира в Симферополе и четыре автомашины премиум-класса — два "Мерседеса", "Тойота" и "Ниссан".

"Все средства от реализации таких (санкционных. — Ред.) активов направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", — подытожил руководитель ФГУ.

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Фокус сообщал, что страны, которые симпатизируют России, призывают ЕС отказаться от полной конфискации замороженных активов Российской Федерации. Среди таких стран Китай, Саудовская Аравия и Индонезия.

Вместе с тем, Фокус писал, что 15 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сверхприбыль от замороженных активов РФ в Европе направят на закупку снарядов для Украины.