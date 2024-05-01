Ексміністр освіти Табачник позбувся свого майна в Україні
Дмитра Табачника засуджено в Україні за державну зраду, пособництво Росії та порушення законів і звичаїв війни на 15 років, однак тюремний термін він отримав поки заочно.
Фонд держмайна України (ФДМУ) отримав у своє управління санкційні активи ексміністра освіти Дмитра Табачника. Про це повідомив 1 травня у своєму телеграм-каналі голова Фонду Віталій Коваль.
Із допису стало відомо, яке санкційне майно зрадника та колаборанта передали ФДУ:
- кошти в розмірі майже 144 тисячі доларів;
- п'ять земельних ділянок і елітний будинок площею 672,7 квадратного метра в селищі Козин Обухівського району Київської області;
- квартиру в Києві на вулиці Ярославів Вал;
- право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 мільйонів гривень;
- право кредиторської вимоги на суму понад 191 тисячу гривень.
Нагадаємо, що Дмитра Табачника засуджено в Україні за державну зраду, пособництво Росії та порушення законів і звичаїв війни на 15 років, однак тюремний термін він отримав поки заочно.
Також Коваль повідомив у своєму телеграм-каналі, що в управління ФДУ надійшли за рішенням ВАКС майнові санкційні активи колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Серед цього майна — квартира в Сімферополі та чотири автомашини преміум-класу (два "Мерседеси", "Тойота" й "Ніссан").
"Усі кошти від реалізації таких (санкційних. — Ред.) активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — підсумував керівник ФДУ.Важливо
Фокус повідомляв, що країни, які симпатизують Росії, закликають ЄС відмовитися від повної конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Серед таких країн Китай, Саудівська Аравія та Індонезія.
Водночас Фокус писав: 15 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що надприбуток від заморожених активів РФ у Європі спрямують на закупівлю снарядів для України.