Ексміністр освіти Табачник позбувся свого майна в Україні

Дмитра Табачника засуджено в Україні за державну зраду, пособництво Росії та порушення законів і звичаїв війни на 15 років, однак тюремний термін він отримав поки заочно.

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Фонд держмайна України (ФДМУ) отримав у своє управління санкційні активи ексміністра освіти Дмитра Табачника. Про це повідомив 1 травня у своєму телеграм-каналі голова Фонду Віталій Коваль.

Із допису стало відомо, яке санкційне майно зрадника та колаборанта передали ФДУ:

кошти в розмірі майже 144 тисячі доларів;

п'ять земельних ділянок і елітний будинок площею 672,7 квадратного метра в селищі Козин Обухівського району Київської області;

квартиру в Києві на вулиці Ярославів Вал;

право на компенсацію грошових активів у розмірі понад 40 мільйонів гривень;

право кредиторської вимоги на суму понад 191 тисячу гривень.

Нагадаємо, що Дмитра Табачника засуджено в Україні за державну зраду, пособництво Росії та порушення законів і звичаїв війни на 15 років, однак тюремний термін він отримав поки заочно.

Також Коваль повідомив у своєму телеграм-каналі, що в управління ФДУ надійшли за рішенням ВАКС майнові санкційні активи колишнього проросійського священнослужителя Ростислава Швеця. Серед цього майна — квартира в Сімферополі та чотири автомашини преміум-класу (два "Мерседеси", "Тойота" й "Ніссан").

"Усі кошти від реалізації таких (санкційних. — Ред.) активів спрямовуються до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — підсумував керівник ФДУ.

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Фокус повідомляв, що країни, які симпатизують Росії, закликають ЄС відмовитися від повної конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Серед таких країн Китай, Саудівська Аравія та Індонезія.

Водночас Фокус писав: 15 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що надприбуток від заморожених активів РФ у Європі спрямують на закупівлю снарядів для України.