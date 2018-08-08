Премьер Италии попросил у Трампа разведданные об Иране

Италия готова занять более жесткую позицию по отношению к этой стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна собирается занять более жесткую позицию по отношению к Ирану и попросил президента США Дональда Трампа поделиться с ним разведанными относительно вероятной ядерной программы этой страны. Об этом в среду сообщает Bloomberg.

"Премьер-министр Италии недавно попросил президента США Дональда Трампа поделиться данными разведки относительно вероятной ядерной программы Ирана, которая привела к введению новых американских санкций", - говорится в сообщении.

Конте также отметил, что после введения новых санкций против Ирана со стороны США, его страна будет координировать свои дальнейшие действия с Европейским Союзом.

Он подчеркнул, что Италия будет "очень чувствительной" к последствиям от санкций для итальянского бизнеса, и добавил, что уже наблюдаются первые признаки такого "негативного влияния для страны".

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями странам и компаниям, ведущим бизнес с Ираном.