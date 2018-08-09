Сотрудники Британского музея музей помогли полицейским определить место, где были похищены древности, изъятые у торговца контрабандой в Лондоне. Оказалось, что восемь конусовидных предметов, возрастом около пяти тысяч лет, были вывезены из Ирака в 2003 году после падения режима Саддама Хусейна. Об этом пишет The Guardian.

Эксперты Британского музея определили не только место, где они хранились ранее, но даже и стену храма, из которой они были украдены. Восемь маленьких предметов не имели никакой сопроводительной документации, но эксперты смогли в буквальном смысле прочитать их происхождение.

Древности представляют собой конусовидные керамические изделия с надписями, написанными клинописью, которая использовалась в Древнем Шумере. Эти надписи позволили установить шумерского царя, который их сделал почти 5000 лет назад, бога, которому они были посвящены, и храм, где хранились древности.

По случайном у совпадению, сотрудник музея, археолог Себастьян Рей возглавлял раскопки шумерского города Гирсу (современный Телло на юге Ирака) и смог вспомнить даже стену древнего храма Энинну, где были обнаружены эти предметы.

Фото: British Museum

"Удивительно, что мы смогли проследить их до участка в нескольких дюймов от того места, где они были украдены. Это очень счастливый результат, ничего подобного не происходило очень, очень долго, или вообще никогда", - рассказал сотрудник отдела Ближнего Востока Британского музея Сент-Джон Симпсон.

В пятницу древности передадут иракскому послу Салиху Хусейну Али, после чего их доставят в Багдадский музей древностей.

Напомним, мощное землетрясение, произошедшее минувшей осенью в Мексике, позволило ученым обнаружить два храма, которые ранее были сокрыты в одной из пирамид комплекса Теопанцолко, расположенного вблизи города Куэрнавака.