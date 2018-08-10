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Главная » Мир » Видео В Италии муравей попытался ограбить ювелирный магазин, но "кражу века" предотвратили

Видео В Италии муравей попытался ограбить ювелирный магазин, но "кражу века" предотвратили

<span class="label red">Видео</span> В Италии муравей попытался ограбить ювелирный магазин, но "кражу века" предотвратили
Фото: Скриншот

Насекомое не смогло утащить огромный бриллиант

10.08.18 108
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В Италии смогли предотвратить "кражу века": грабителю не удалось утащить из ювелирного магазина бриллиант, такой он был огромный и увесистый.

Процесс этого ограбления ювелирного магазина в Италии смог заснять на видео очевидец, пишет Newsru.com.

Похитителем оказался муравей, который несмотря на свои крошечные размеры, упорно пытался утащить бриллиант. Тяжелый драгоценный камень мотал насекомое из стороны в сторону, лапки муравья подкашивались, но он мужественно нес над головой камень, превышающий его размеры и вес в несколько раз.



Продавцы в магазине своевременно предотвратили "преступление". В итоге муравья лишили его тяжелой ноши.

Зачем муравью понадобился бриллиант - неизвестно. Но, очевидно, что королева его муравейника (она же пчелиная матка) была бы несказанно рада, подмечает Il Mattino.

Для справки напомним, что средний вес муравья колеблется в зависимости от вида от 1 до 150 миллиграммов. Обычные черные и рыжие лесные муравьи весят около 5-7 миллиграммов. Однако вес, который способны поднимать эти крошечные насекомые, очень впечатляет. В среднем муравей поднимает вес в 50 раз превышающий его собственный. Если бы человек мог поднимать вес в таких же пропорциях, то мы легко бы выжимали штангу до 5 тонн.

Отметим, ранее в Японии произошла самая крупная в истории кража криптовалюты.

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