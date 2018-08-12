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Главная » Мир » Полиция целого польского города устала и ушла отдыхать

Полиция целого польского города устала и ушла отдыхать

Полиция целого польского города устала и ушла отдыхать
Фото: РИА Новости

Все копы ушли на больничный

12.08.18 425
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Все без исключения полицейские польского города Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости.

Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево - 70%.

В полиции утверждают - это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков.

Эта проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно принимают плановый отпуск. Как результат - офицеры полиции, не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления.

В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, с начала полицейской операции "Перевозчик" правоохранители обнаружили 50 водителей за рулем автобусов и маршруток в состоянии алкогольного опьянения.

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