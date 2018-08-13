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Видео В России заговорили об отмене пенсий

<span class="label red">Видео</span> В России заговорили об отмене пенсий
Фото: YouTube

Идею предложил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

13.08.18 36
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин не исключил, что в России могут быть отменены государственные пенсии, если не будет проведена пенсионная реформа. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с жителями Саратова.

Об этом сообщает российское агентство "Свободные новости".

"У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют, - отметил Володин.- Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным".

Он также напомнил, что раньше на одного пенсионера приходилось четыре работающих гражданина, и попросил присутствовавшего на встрече губернатора Саратовской области Валерия Радаева привести актуальную статистику по области.

"Фактически работающих 0,96 на одного", - ответил Радаев.

"Кто это придумал вообще? Голова есть у кого-нибудь или нет? - поинтересовалась одна из участниц встречи, слова которой были встречены аплодисментами, - Мы не доживем! Мы уже ползаем, а не ходим! И наши внуки не доживут".

В ответ на это спикер ответил ей, что надо в первую очередь говорить о том, устраивает ли россиян пенсия. Он пообещал, что вопрос пенсионной реформы будет обсуждаться с участием депутатов парламента и представителей правительства.

Отметим, масштабные изменения в пенсионном законодательстве РФ были анонсированы в середине июня. Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста.

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