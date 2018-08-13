В горах Таджикистана потерпел аварию вертолет, погибло 5 человек

На борту вертолета находились 15 альпинистов и трое членов экипажа

В горах Памира в Таджикистане в результате аварии вертолета погибли пять человек: трое российских альпинистов и двое членов экипажа - граждан Таджикистана, сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти Таджикистана.

Еще 13 альпинистов и один член экипажа получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их эвакуировали в ближайшую больницу.

На борту воздушного судна находилось 15 альпинистов и трое членов экипажа: 13 граждан России, один гражданин Беларуси, один гражданин Испании, а также трое граждан Таджикистана.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщил, что причиной аварии вертолета Ми-8 стала жесткая посадка в горах на высоте 4500 метров.

По предварительным данным причиной аварии стали плохие погодные условия.

Напомним, 10 августа в Японии разбился вертолет, на борту которого находилось 9 человек. Двое из них погибли.