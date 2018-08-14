Наркокурьеру стало плохо в самолете, совершена экстренная посадка в Испании

Самолет, следовавший из Доминиканской Республики в Италию, вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажирки.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Efe.
23-летння девушка была наркокурьером и пыталась перевезти в своем желудке больше 800 грамм кокаина.
Один из пакетов разорвался и пассажирке стало плохо. Ее прооперировали и извлекли из желудка 56 пакетиков по 15 грамм кокаина.
Теперь девушку допрашивает полиция, ей грозит суд из-за попытки незаконного ввоза запрещенных средств.
Напомним, российскую модель посадили в Беларуси за 1 грамм марихуаны.