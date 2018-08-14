Президент Турции объявит бойкот электронике из США

Турция в ответ на санкции США объявит бойкот электронным товарам из США. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.



"Против Турции ведется экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрытно, теперь они идут на нас открыто", - пояснил глава государства.



По его словам, в том, что касается экономики, "министерство финансов и казначейство страны работают день и ночь"



"У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venus Vestel", - отметил Эрдоган.

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Эрдоган отметил, что новый запрет выражает "твердую политическую позицию".



Как передает агентство Anadolu, также Эрдоган заявил, что попытка экономического давления на Турцию со стороны США не увенчается успехом. По его словам, Соединенные Штаты пытаются навредить турецкой экономике, так как она является одной из самых сильных - 17-я в мире по объему ВВП и 13-я по паритету покупательной способности.

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"Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать", - заключил Эрдоган.

Напомним, центробанк Турции заявил об экстренных мероприятиях по защите финансового рынка страны на фоне обвала турецкой лиры и конфликта с США.