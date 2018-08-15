Манафорт в суде не скажет ни слова

Экс-глава предвыборной кампании Дональда Трампа и бывший советник президента Виктора Януковича Пол Манафорт отказался давать показания в суде.

Об этом сообщает CNN.

"Манафорт впервые выступил в суде во время судебного разбирательства, заявив, что он не будет давать показания. Он сказал судье Эллису, что не будет свидетельствовать во время короткого допроса на трибуне до того, как присяжные отправятся в совещательную комнату", - говорится в сообщении.

Манафорт имеет право ничего не говорить. Но если бы он давал показания, ему пришлось бы объяснить суду происхождение нескольких писем и банковских форм со своим именем и подписью на них, пишет издание.

Напомним, бухгалтер известного политтехнолога Пола Манафорта призналась в суде, что она помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи, чтобы уменьшить его налоговое бремя и помочь претендовать на кредиты.