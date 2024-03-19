Трамп ищет топ-должность для Рамасвами, который называл Зеленского "нацистом", — СМИ

Несмотря на то, что сторонники Трампа продвигают лоялистов, которые помогут ввести строгий иммиграционный контроль, новые тарифы, значительные сокращения федеральной бюрократии и изменения во внешней политике США, тот по-прежнему очарован теми, кто независимо богат и хорошо одет.

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Экс-президент США Дональд Трамп исключил бывшего конкурента в предвыборной гонке Вивека Рамасвами из списка кандидатов на должность вице-президента в случае избрания главой Белого дома в ноябре. Этого своего сторонника Трамп рассматривает на должность в кабинете министров, пишет 19 марта агентство Bloomberg.

Как информировали инсайдеры, Трамп лично сообщил Рамасвами об изменении планов на его политическое будущее и озвучил свои намерения относительно его как министра внутренней безопасности. Некоторые из сподвижников Трампа считают Рамасвами идеальным кандидатом на этот пост, поскольку он, будучи индийско-американским сыном иммигранта, может нейтрализовать критику относительно радикальных ограничений иммиграции будущей возможной администрации.

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В августе 2023 года The Hill писала, как Трамп похвалил кандидата в президенты от Республиканской партии Вивека Рамасвами, не исключив вероятности того, что он может занять должность вице-президента по итогам выборов. Тогда медиа заметили, что положительной оценке работы Рамасвами и его умственных способностей предшествовали приятные отзывы с его стороны в адрес Трампа.

Стоит отметить, что в ноябре минувшего года Рамасвами назвал президента Владимира Зеленского "нацистом" и раскритиковал правительство Украины. Политик утверждал, что Киев якобы не является "образцом демократии", ведь власти запрещают оппозиционные партии.

16 января бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, сообщил, что снимает свою кандидатуру по выборам. Он призвал поклонников поддержать Трампа.

Кадровые игры Трампа

По информации Bloomberg, Трамп уже ведет разговоры по поводу должностей в администрации, когда "снова станет президентом". Возможных кандидатов он оценивает с точки зрения степени лояльности, идеологической совместимости и электорального восприятия. Однако Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, заявил, что еще слишком рано размышлять о том, кто займет кабинет или руководящие должности.

"Видимо, кто-то решил перечислить всех, кто когда-либо встречался с президентом Трампом, и теперь размышляет об их потенциальном участии во второй администрации Трампа. Правда в том, что если вы не услышите это напрямую от президента Трампа или его предвыборного штаба, то это все чушь", — сказал Миллер.

Вместе с тем, в число тех, кто произвел впечатление на Трампа и его команду, входят губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, а также член Палаты представителей Элиза Стефаник и бывший торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

24 января в "Шоу Хоуи Карра" Трамп заявил о возможной кандидатуре на роль своего потенциального вице-президента сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта. Он согласился с тем, что рассматривает его кандидатуру, но прямого ответа о перспективах Скотта не дал, хотя, как говорят эксперты, он ищет кандидата на должность вице-президента, который поможет ему получить существенное преимущество в гонке против президента Джо Байдена.

В то же время, как пишет Bloomberg, согласно опросу Daily Mail, Вивек Рамасвами является лучшим кандидатом на пост вице-президента Трампа, Тим Скотт занимает второе место, а Такер Карлсон и Бен Карсон делят третье место. 24 февраля газета The New York Times сообщила, что кандидатуру Рамасвами поддержали в ходе опроса, проведенного среди участников Конференции консервативного политического действия, призванной выяснить, кто мог бы стать вице-президентом США. Рамасвами набрал 15% голосов. Столько же получила губернатор Южной Дакоты Кристи Ноем.

Отстраненный от должности экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти рассматривается как главный кандидат на пост главы администрации.

Кроме того, Трамп рассматривает кандидатуру Пола Манафорта, помилованного им фигуранта расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "сговоре Трампа с Россией", на должность советника своей предвыборной кампании.

В решении кадровых вопросов Трампу помогают не только главные помощники, такие как Сьюзи Уайлс и Крис ЛаСивита, но и члены семьи. Зять Джаред Кушнер недавно масштабировал свое присутствие в кампании, а сын президента, Дональд Трамп-младший, выразил заинтересованность в ключевой переходной роли, отчасти для того, чтобы помочь не допустить к высшим должностям людей, которым противостоят сторонники Трампа. Но даже несмотря на то, что многие продвигают лоялистов, которые помогут ввести строгий иммиграционный контроль, новые тарифы, значительные сокращения федеральной бюрократии и изменения во внешней политике США, Трамп по-прежнему очарован теми, кого он считает успешными, независимо богатыми и хорошо одетыми.

Напомним, что очередные, 60-е, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства на выборах к власти придет 47-й президент США. В августе — сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будут утверждены по одной кандидатуре от каждой партии. Завершающим этапом станет ноябрьское голосование.

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Напомним, 18 марта Трамп выразил надежду, что России не удастся поглотить Украину. По его словам, глава Кремля Владимир Путин не начал бы полномасштабное вторжение, если бы США имели "настоящего лидера". Отдельно Дональд Трамп дважды уклонился от вопросов о предоставлении Украине новой помощи.