В Хорватии запретили президенту Милановичу баллотироваться на пост премьера: что известно

Хорватский лидер назвал решение Конституционного суда Загреба "государственным переворотом" и заявил, что все равно получит должность премьер-министра.

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Высший суд Хорватии постановил, что решение президента Зорана Милановича баллотироваться на пост премьер-министра на грядущих выборах "несовместимо" с его нынешней должностью. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что согласно решению главы Конституционного суда Загреба Мирослава Сепаровича, нынешний хорватский лидер не может участвовать в избирательной кампании, баллотироваться по партийному списку или в качестве кандидата на должность премьер-министра, не покинув свой пост президента.

Как отмечают журналисты, сам Миланович заявил, что уйдет с поста президента только после победы на выборах, которые пройдут 17 апреля.

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"Это государственный переворот — они пытаются воспрепятствовать воле хорватских избирателей. Я буду премьер-министром, но я не скажу этим неграмотным бандитам, как я собираюсь это сделать", — отреагировал на решение суда Миланович.

Авторы статьи указали на то, что в случае победы Милановича Загреб может изменить свою позицию касательно Украины, так как хорватский президент ранее критиковал позицию ЕС касательно России, а также выступил против участия Хорватии в подготовке офицеров ВСУ.

Напомним, Зоран Миланович заявил, что не поддерживает использование фразы "Слава Украине!", заявив, что она напоминает немецкое приветствие немецкое "Зиг Хайль" и хорватское "За дом готовы!", используемые нацистами.

Ранее, Зоран Миланович также сказал, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Крым, а РФ в случае проигрыша применит ядерное оружие. Он сказал, что "Крым никогда больше не будет Украиной", уточнив, что так якобы говорят "ведущие немецкие генералы".