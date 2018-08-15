На пост губернатора США впервые претендует трансгендер

В США женщина-трансгендер Кристин Холлкуист будет представлять Демократическую партию на выборах в штате Вермонт.

Об этом сообщает ВВС.

"Сегодня вечером мы сотворили историю. Я очень горда, что сегодня представляю демократов", - сказала Холлкуист, выступая перед сторонниками после своей победы на внутрипартийном голосовании. Ее поддержали 46% голосовавших.

По словам Холлкуист, в политику ее вовлекла победа Дональда Трампа на президентских выборах. В 2017 году она приняла участие в нескольких акциях протестах в Вашингтоне, после чего уволилась и выдвинула кандидатуру на пост губернатора.

"8 ноября 2016 года я поняла, что мир изменился. Я пошла спать, это была настоящая травма, своеборазная "политическая депрессия", я не знала, что делать. Многие в нашей стране пролили немало слез из-за того, что случилось в тот день", - говорит Холлкуист.

Соперником Холлкуист на выборах станет действующий губернатор Фил Скотт, представляющий Республиканскую партию. Он считается фаворитом в гонке, несмотря на то, что, согласно опросам, в последний год его популярность снизилась.

Напомним, некоторые трансгендерные владельцы паспортов США заявили, что Государственный департамент отказал им в продлении документов даже после того, как заявители уже указали свой пол как женский в ранее утвержденных паспортах.