DASKAA на голову. Что ждёт Россию после введения новых санкций со стороны США

Хватило неполного месяца со времени встречи в Хельсинки, которую мировые СМИ в основном преподносили как победу Путина над Трампом, чтобы выяснить: событие, обставленное с политической помпой и шиком, было лишь бутафорией. Главные решения по поводу судьбы двусторонних отношений готовились не в этой точке мира и не этими персонажами. В качестве центра силы выступил американский сенат. Туда в начале августа республиканец Линдси Грэм внёс "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года" (DASKAA). Российский премьер Медведев назвал это объявлением экономической войны. И на эту войну, по его словам, "необходимо будет реагировать — экономическими, политическими, а в случае необходимости и иными методами". Но что конкретно и против кого задумали на Капитолийском холме? И к чему могут привести новые "меры пресечения"?

Убить двух зайцев

На самом деле США в течение августовской одной недели умудрились "выстрелить дуплетом". Вначале был обнародован упомянутый законопроект, а затем Госдеп объявил о поэтапном введении ограничений в связи с делом об отравлении Скрипалей в Солсбери. Политико-экономическая магнитуда сообщений была столь высока, что валютные торги в пятницу, 10 августа, закрылись на уровне 67,7 рубля за доллар. А уже на вторник, 14 августа, Банк России впервые с апреля 2016-го установил небывало высокий курс американской валюты — 68,22 рубля.

За несколько дней до "рублёвой лихорадки", едва текст документа, подготовленный Грэмом и коллегами, стал известен, в российских медиа появились публикации с лейтмотивом: мол, всё это внутриполитические американские игры. Документ сенаторов — это сплошные требования к президенту Трампу, ведущему себя с Россией чересчур мягко. Сама же РФ играет здесь второстепенную роль.

В этом есть доля правды. Трампа действительно хотят заставить выполнять положения "Акта о противодействии противникам Америки посредством закона о санкциях", принятого год назад и направленного не только против России, но и против Ирана и Северной Кореи. Сенаторы полны решимости вернуть президента в орбиту предсказуемой внешней политики, где партнёры (например страны — члены НАТО) должны оставаться партнёрами, по отношению к которым язык ультиматумов неприменим. А те, кто противостоит США, да ещё использует при этом методы шантажа или гибридной войны, должны понести наказание. Этого, собственно говоря, требуют интересы страны. Там, где Дональд Трамп толкует их слишком широко, ему необходимо указать нужный фарватер. И пусть он в духе евангельских заповедей научится наконец входить, куда следует, узкими вратами.

Российский президент, 13 раз упоминаемый в тексте пресс-релиза, размещённого на странице сенатора Грэма, по логике законопроекта должен быть превращён в зайца, на которого открыт сезон охоты

Всё так. Палка под названием DASKAA — действительно о двух концах. Но это вряд ли может вносить элегическую ноту успокоения в российскую действительность: слишком уж многое в ней поменяется, если второй конец этого "механизма" придёт в движение и обрушится на путинскую экономику и путинскую политическую систему.

Путинская — в данном случае не эпитет. Российский президент, 13 раз упоминаемый в тексте пресс-релиза, размещённого на странице сенатора Грэма, по логике законопроекта должен быть превращён в зайца, на которого открыт сезон охоты. Сенаторы предлагают в течение 60 дней после принятия закона не только обновить "кремлёвский список", но и приступить к практической работе по поиску активов и личного состояния Владимира Путина, где бы те ни находились. Это, разумеется, частность. Но прежде заявлений подобного рода, положенных на бумагу, читать вроде бы не приходилось. При этом именно Трампу предстоит иезуитская роль: затягивать потуже испанский сапожок на ноге того, с кем он так мило общался в столице Финляндии.

Понятное дело, что речь идёт не только о поисках "пиратских кладов" обитателя Кремля. Спектр услуг от инициативных парней с Капитолийского холма широк. Например, в экономической части проекта они предлагают ввести запрет на операции в Соединённых Штатах (и заморозить активы) семи российских банков, уже находящихся под санкциями, в числе которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ. Если этот кошмар реализуют, то стандартные долларовые расчёты через корсчета в американских банках станут невозможны. В какой-то степени это и впрямь можно будет, по словам Медведева, назвать войной. Прежде всего по катастрофическим последствиям для банковских структур РФ, которые ждёт резкое падение акций.

Возможно, самое важное в документе — то, что он предписывает создание своеобразного объединённого фронта для борьбы с российским вмешательством и шантажом (вполне логично в свете того, что в акте предлагается рассмотреть вопрос о признании России государством — спонсором терроризма). Если до сей поры политическая составляющая санкций проводилась через Государственный департамент, а финансовая — через управление по контролю за иностранными активами минфина США, то сегодня, полагают сенаторы, необходимо создать "санкционный координационный офис". Новая структура призвана работать в тесной связи с ЕС. И вместо точечных ударов по отдельным персонам и компаниям (типа Дерипаски с его "Русалом") Москва со стороны Вашингтона и партнёров рискует заполучить что-то вроде коврового бомбометания: гореть ясным пламенем будут все подряд. Вдобавок среди намерений американских сенаторов — учреждение "Национального объединённого центра для ответа на гибридные угрозы". Его функция — системно противостоять попыткам злонамеренного, враждебного влияния России не только в самих Соединённых Штатах, но и во всём мире. Ещё одно новшество, содержащееся в акте, — доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн для стран, уязвимых для российского вмешательства. Его предлагается открыть уже с 2020 финансового года.

Отдельные "грехи" России — киберугрозы, вмешательство в выборы, применение химоружия — в документе также названы и перечислены инструменты борьбы против них. Впрочем, что касается химических атак, то тут, повторим, в Вашингтоне не стали дожидаться вступления в силу указанного законопроекта. Инцидент в Солсбери стал отправной точкой для того, чтобы Госдеп объявил о введении нового пакета рестриктивных мер против России с 22 августа.

В отцовских руках. Даже рядовые американцы понимают, что Трамп "по-детски" мягок с Путиным

Первый этап выглядит сравнительно "вегетарианским": в Россию перестанут экспортировать товары, связанные с нацбезопасностью. В частности, комплектующие, используемые в авиационной отрасли. Однако уже 90 дней спустя, если Москва не "даст надёжных заверений, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие", а также не "согласится на инспекции на месте со стороны ООН", в двусторонних отношениях может наступить поистине ледниковый период. Уровень дипломатических отношений будет понижен. "Аэрофлоту" (в один день, 9 августа, на фоне новостей о драконовских мерах подешевевшему на 6,7%) запретят совершать рейсы в США. Товарооборот между странами полностью или почти полностью заморозят.

В Москве уже подчеркнули, что не собираются выполнять поставленные Вашингтоном условия для снятия новых санкций. Напротив, там займутся проработкой ответных мер. Так, по крайней мере, говорят в МИДе РФ. Но вопрос, понятное дело, не в дипломатических формулировках. Есть ли в арсенале России ресурсы для достойного ответа — вот что главное. Или ещё шире: имеет ли она вообще сегодня запас прочности, чтобы не пасть под бременем американских санкций?

Глиняные ноги Кремля

Аналитики говорят о двух возможных контрмерах со стороны России. Она может прекратить поставки в США двигателей РД-180, которые используются в ракетах-носителях Atlas V. И приостановить экспорт титана, который закрывает до 40% потребностей в этом металле компании Boeing. "Для американской экономики эти два фактора будут чувствительными, но не критическими", — считает старший эксперт Института Брукингса Сергей Алексашенко. Для Москвы же, полагает он, пакет санкций Вашингтона может стать серьёзной проблемой. Правда, по его мнению, даже заявленные новые санкции — это не более чем 50–60% от силы давления на Тегеран до момента подписания ядерной сделки. По сравнению с предыдущими пакетами, которые Алексашенко оценивает примерно в 5% от давления на Иран в 2009–2015 годах, прессинг на Россию серьёзно возрастёт, но стоит помнить, что возможность тратить деньги и поддерживать социальную стабильность — это фактор цены на нефть. Если цена на нефть будет, как сейчас, — $70–75 за баррель, то серьёзных финансовых проблем у России не возникнет.

Трампу предстоит иезуитская роль: затягивать потуже испанский сапожок на ноге того, с кем он так мило общался в столице Финляндии

Алексашенко знает российскую систему изнутри. По крайней мере финансовую. В своё время он был замминистра финансов РФ и первым замом председателя ЦБР. Однако судя по тому, как в России взялись за пенсионную реформу и каким способом пытаются латать бюджетные дыры, свободных средств в стране уже сейчас катастрофически не хватает. В медиа просочилась информация, что сутки спустя после заседания Совета безопасности в сокращённом формате (присутствовали 5 его членов) спикер Володин, пытающийся минимизировать негатив от планов ввести пенсионную реформу, сделал тревожное заявление: "Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным". Эксперты немедля заговорили о перспективе государственного дефолта. И это тогда, когда Армагеддон новых американских санкций ещё не вступил в полную силу.

Пенсия для россиян — один из существенных элементов зазеркалья стабильности, которое им преподносится как несомненное достижение власти и лично Владимира Путина. Есть два краеугольных тезиса: 1) Россия противостоит несправедливому миру и 2) в России стабильность. Теперь вдруг выясняется, что со стабильностью как-то не задалось. Причём не задалось задолго до акта господина Грэма. Ещё до него, по данным социологического опроса, проведённого Левада-центром, рейтинг поддержки внешнеполитического курса Путина снизился с 22% в марте 2016 года до 16% в июле нынешнего. Потому что приоритетом для среднего россиянина стали социальные вопросы. Можно представить, как рухнет и эта, не слишком зашкаливающая цифра поддержки президента, если в стране повысят пенсионный возраст и сократят пенсии. Причём последнее на фоне падения рубля представляется неизбежным. К тому же рубль вдруг попал в дополнительную зону турбулентности, которую никто, казалось бы, не предвидел. Беда пришла из Турции. Тамошняя лира за пару дней потеряла в весе 20%. Участники торгов по всему миру в панике начали распродавать валюты развивающихся стран, среди которых оказался и российский рубль.

Это тот случай, когда беда не приходит одна. И одновременно — та болезнь, лечение которой, придуманное в России, ещё хуже самого недуга. Речь идёт об идее помощника президента господина Белоусова. 9 августа стало известно, что этот экономический мыслитель предложил Путину изъять 500 млрд рублей сверхдоходов у российских металлургических и химических компаний. И уже на следующий день состояние 11 богатейших российских бизнесменов сократилось более чем на $3 млрд. Таким образом, к недовольству народа (которое власть старается контролировать, но не боится) добавилось недовольство олигархов (которое власть пока тоже контролирует, но ключевое тут слово "пока").

В рунете после откровений Володина по поводу печальных перспектив жизни без госпенсий уже успели вспомнить присказку про солдатскую смекалку: "На N-ской высоте остался один рядовой Иванов. На высотку ползли 10 немецких танков. Снарядов не было. Гранат — тоже. "Кранты", — подумал Иванов. Не подвела бойца солдатская смекалка!" Но, похоже, "прозрение рядового Иванова" — это то, что описывает ситуацию в России в целом. По-видимому, этим можно объя­снить заявление главы российского МИДа Лаврова о готовности Путина встретиться с Трампом, несмотря на введение новых санкций. Идея, конечно, полна изящества и стратегии. Правда, неясно, какой от неё прок. Можно, конечно, Трампу вдобавок к мячу подарить ещё и клюшку с кимоно, но проблемы это не решит. Разве что президент России предложит одновременно встретиться с конгрессменами и произнести какой-нибудь покаянный спич. Но поскольку "великий кормчий" к таким разумным действиям не готов, удел России — испить чашу новых американских санкций до дна. Почувствовать, что они пришли всерьёз и надолго. Возможно, навсегда. Или по крайней мере до смены нынешнего режима в Москве.