В Германии официально вводят третий пол

Он будет указываться в паспорте

В Германии граждане смогут указывать в паспорте "интерсексуальный" или "иной" пол. Такое решение приняло правительство страны, сообщают в министерстве внутренних дел Германии.

Теперь его должен одобрить парламент, передает mir24.tv.

Планируется, что поправки в законодательство утвердят до конца года. Таким образом власти намерены помочь людям, которые не определились со своей половой принадлежностью.

По данным немецких СМИ, всего в ФРГ проживают до 80 тысяч человек, чьи половые признаки нельзя строго отнести ни к мужским, ни к женским.

Ранее третий пол признали в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, США и Канаде.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, которым, среди прочего, предусмотрено утверждение гендерного равенства в Вооруженных силах Украины.