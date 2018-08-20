В Америке вновь царит маккартизм, - Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году, в разжигании в стране атмосферы маккартизма. Об этом американский лидер написал в Twitter в воскресенье.

Он посоветовал американцам изучить деятельность Джозефа Маккарти и сравнить с тем, что сейчас делает Мюллер.

"Изучите поздний период Джозефа Маккарти, потому что сейчас на фоне Мюллера и его шайки Маккарти выглядит как ребенок! Охота на ведьм!" - возмутился Трамп.

Маккартизм известен как американское политическое течение, направленное против левых и либеральных деятелей и организаций в США, "охота на ведьм". Это течение получило свое название от фамилии сенатора Джозефа Маккарти, который в 1950-1954 годах возглавлял так называемую кампанию по борьбе с "внедрением коммунистов" в государственные органы.

Study the late Joseph McCarthy, because we are now in period with Mueller and his gang that make Joseph McCarthy look like a baby! Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2018

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что между ним и спецпрокурором Робертом Мюллером существует конфликт интересов.