В Ираке потерпел крушение военный вертолет США

В результате аварии пострадали несколько американских военнослужащих

В Ираке потерпел катастрофу вертолет ВВС США MH-60 Blackhawk, передает в понедельник, 20 августа, Newsweek.

В результате несколько американских военнослужащих пострадали.

Источники в американских военных кругах рассказали, что причина падения вертолета пока неясна. Известно, что он возвращался на базу после выполнения задания.

Представитель совместной объединенной оперативной группы, полковник американской армии Шон Райан подтвердил факт аварии вертолета, однако сказал, что не обладает дополнительной информацией.

По данным одного из чиновников на основе анонимности, стало известно, что вертолет, вероятно, упал из-за механической неисправности. Собеседник добавил, что во время происшествия не велись обстрелы.

Напомним, недавно в горах Памира в Таджикистане в результате аварии вертолета погибли пять человек.