Экипажи не выжили: в Малайзии в воздухе столкнулись военные вертолеты, детали (видео)

По данным местных медиа, на базе Лумут велись репетиции к празднованию 90-й годовщины с момента создания Королевского флота. Очередной тренировочной полет привел к многочисленным жертвам.

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В Малайзии два военных вертолета разбились во время тренировочных полетов на базе Лумут. Никому из членов экипажа не удалось выжить. Об этом сообщает местное медиа Malay Mail.

В конце текущей недели должно состояться празднование в честь 90-й годовщины с момента создания Королевского флота Малайзии и уже определенное время ведутся репетиции. Очередные тренировки закончились трагедией, а количество жертв составило 10 человек.

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"Все жертвы были признаны погибшими на месте, а останки отправлены в военный госпиталь Королевского флота Малайзии для опознания", — говорится в сообщении.

В столкновении участвовали морской вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec. В результате будет сформирован следственный орган, который и должен определить причины трагедии.

Отдельно отмечено, что AW139 упал на ступеньки стадиона на базе Лумут, а вот второй вертолет — в бассейн спортивного комплекса.

В сети начали уже появляться ролики, на которых можно заметить, как вертолеты летят низко над стадионом, после чего один из них задевает винт второго и происходит крушение. При этом в Королевском флоте призвали общественность воздержаться от распространения роликов, чтобы не ранить чувства родственников погибших. Также это должно позволить сохранить целостность процесса расследования.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что в РФ 16-летние подростки пытались поджечь вертолет Ми-8. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, граждане, проживающие в Тольятти, признались, что действовали по заданию украинских спецслужб, но поджог якобы не удался. В Главном управлении разведки при этом утверждали ранее, что техника противника уничтожена.