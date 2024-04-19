В РФ 16-летние подростки пытались поджечь вертолет Ми-8: ГУР ранее сообщало об успешной операции

По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, подростки, проживающие в Тольятти, признались, что действовали по заданию украинских спецслужб, но поджог якобы не удался. При этом в ГУР ранее заявляли, что вертолет Ми-8 был успешно уничтожен на территории аэродрома.

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В российской Самаре 16-летние подростки якобы предприняли попытку поджечь вертолет Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж. Инцидент произошел в среду, 17 апреля. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

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По его словам, попытка была якобы неудачной, так как сотрудники Самарского управления ФСБ и военной контрразведки совместно с ГУМВД выявили и задержали подростков. Согласно информации депутата, подростки, проживающие в Тольятти, признались, что действовали по заданию украинских спецслужб.

Хинштейн отметил, что подростки ранее участвовали в других диверсионных актах в регионе, включая поджог релейных шкафов и башни сотовой связи в Тольятти, а также нападение на поезд на станции Жигулевское Море. Против них возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

В ГУР заявили об уничтожении Ми-8

Отметим, что в тот же день, 17 апреля, в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили об уничтожении российского вертолета Ми-8 на аэродроме Кряж. Украинская разведка опубликовала видеозапись пожара. Уточнялось, что данный вертолет использовался в войне против Украины для перевозки вооружения и личного состава. Стоимость вертолета Ми-8 оценивается от 10 до 15 миллионов долларов.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные атакуют объекты на территории России только собственным вооружением, а западные образцы не используются. По его словам, одним из условий использования вооружения Запада был запрет атаковать территорию РФ.