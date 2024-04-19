У РФ 16-річні підлітки намагалися підпалити вертоліт Мі-8: ГУР раніше повідомляло про успішну операцію

За словами депутата Держдуми РФ Олександра Хінштейна, підлітки, які проживають у Тольятті, зізналися, що діяли за завданням українських спецслужб, але підпал нібито не вдався. При цьому в ГУР раніше заявляли, що вертоліт Мі-8 було успішно знищено на території аеродрому.

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У російській Самарі 16-річні підлітки нібито зробили спробу підпалити вертоліт Мі-8 на території військового аеродрому Кряж. Інцидент стався в середу, 17 квітня. Про це заявив депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн.

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За його словами, спроба була нібито невдалою, оскільки співробітники Самарського управління ФСБ і військової контррозвідки спільно з ГУМВС виявили та затримали підлітків. Згідно з інформацією депутата, підлітки, які проживають у Тольятті, зізналися, що діяли за завданням українських спецслужб.

Хінштейн зазначив, що підлітки раніше брали участь в інших диверсійних актах у регіоні, включно з підпалом релейних шаф і вежі стільникового зв'язку в Тольятті, а також нападом на поїзд на станції Жигулівське Море. Проти них порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

У ГУР заявили про знищення Мі-8

Зазначимо, що того ж дня, 17 квітня, у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України повідомили про знищення російського вертольота Мі-8 на аеродромі Кряж. Українська розвідка опублікувала відеозапис пожежі. Уточнювалося, що цей вертоліт використовували у війні проти України для перевезення озброєння і особового складу. Вартість вертольота Мі-8 оцінюють від 10 до 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові атакують об'єкти на території Росії тільки власним озброєнням, а західні зразки не використовуються. За його словами, однією з умов використання озброєння Заходу була заборона атакувати територію РФ.