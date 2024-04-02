В оккупированной Абхазии упал военный вертолет РФ: подробности (видео)

На место крушения прибыл "министр по чрезвычайным ситуациям" Лев Квициния. Причины падения военно-воздушного судна устанавливаются специалистами.

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В Гулрыпшском районе оккупированной Россией части Абхазии потерпел крушение военный вертолет МИ-24. Три члена экипажа выжили. Об этом сообщает местное информационное агентство "Апсныпресс".

"Вертолет МИ-24 Минобороны Абхазии потерпел крушение в Гулрыпшском районе", — говорится в сообщении.

Крушение вертолета Ми-24 в Абхазии

"Командующий Военно-воздушными силами" Абхазии Адгур Гумба заявил, что в упавшем вертолете находились три человека и все они выжили.

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На место крушения также прибыл "министр по чрезвычайным ситуациям" Лев Квициния. Как утверждают местные СМИ, вертолет принадлежал "министерству обороны" Абхазии.

Причины происшествия выясняются.

Напомним, 12 марта стало известно о падении военно-грузового самолета Ил-76 в Ивановской области. Самолет базировался в Твери. На месте падения свидетели увидели столб черного дыма, а к моменту "приземления" заметили огонь под крылом воздушного судна.

В результате падения самолета Ил-76 погибли 16 человек. По одной из версий, на борту могли быть еще несколько незарегистрированных пассажиров.

В Минобороны РФ подтвердили падение Ил-76 на расстоянии 700 км от границы Украины. Среди обломков отыскали тела 10 человек.