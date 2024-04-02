В окупованій Абхазії впав військовий вертоліт РФ: подробиці (відео)

На місце аварії прибув "міністр із надзвичайних ситуацій" Лев Квіцинія. Причини падіння військово-повітряного судна встановлюють фахівці.

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У Гулрипшському районі окупованої Росією частини Абхазії зазнав аварії військовий вертоліт МІ-24. Три члени екіпажу вижили. Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство "Апсныпресс".

"Вертоліт МІ-24 Міноборони Абхазії зазнав аварії в Гулрипському районі", — ідеться в повідомленні.

Аварія вертольота Мі-24 в Абхазії

"Командувач Військово-повітряними силами" Абхазії Адгур Гумба заявив, що у гелікоптері, який упав, перебувало троє людей і всі вони вижили.

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На місце аварії також прибув "міністр із надзвичайних ситуацій" Лев Квіцинія. Як стверджують місцеві ЗМІ, вертоліт належав "міністерству оборони" Абхазії.

Причини події з'ясовують.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо про падіння військово-вантажного літака Іл-76 в Іванівській області. Літак базувався у Твері. На місці падіння свідки побачили стовп чорного диму, а до моменту "приземлення" помітили вогонь під крилом повітряного судна.

Унаслідок падіння літака Іл-76 загинули 16 осіб. За однією з версій, на борту могли бути ще кілька незареєстрованих пасажирів.

У Міноборони РФ підтвердили падіння Іл-76 на відстані 700 км від кордону України. Серед уламків відшукали тіла 10 осіб.