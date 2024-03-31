Убийство пилота Кузьминова в Испании было четким посланием, — NYT

Появились новые подробности убийства Максима Кузьминова в Испании. Этот российский пилот доставил в Украину вертолет и секретные документы. В феврале 2024 его нашли мертвым.

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Смерть в Испании Максима Кузьминова, пилота, который доставил в Украину вертолет и секретные документы, вызвала опасения, что Кремль снова нацелился на те, кого считает своими врагами. Те, кто его убил, хотели передать сообщение. Это было очевидно следователям в Испании еще до того, как они узнали, кто он такой. Убийцы не только шесть раз выстрелили в него в гараже на юге Испании, но и переехали его тело на автомобиле. Об этом пишет в материале NYT журналист-расследователь Майкл Швирц.

По мнению следователей, убийцы Максима Кузьминова также оставили важный ключ к разгадке своей личности: гильзы от 9-миллиметровых патронов Макарова, стандартных боеприпасов бывшего коммунистического блока.

Максим Кузьминов в Украине Фото: Media Center Ukraine

"Это был четкий сигнал: мы найдем тебя, убьем и унизим", — сказал высокопоставленный чиновник Guardia Civil, испанской полиции, курирующей расследование убийства.

Убийство Кузьминова в испанском городке Вильяхойоса в феврале 2024 года вызвало опасения, что шпионы из России продолжают действовать в Европе и нацелены на "врагов Кремля", несмотря на согласованные усилия по их ликвидации после вторжения Путина в Украину в 2022 году.

Как отметили высокопоставленные полицейские чиновники, убийство имеет признаки подобных нападений, связанных с Кремлем, в частности убийство бывшего командира чеченских повстанцев в Берлине в 2019 году и отравление бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в Британии в 2018 году.

Прошлым летом Кузьминов бежал из России в Украину, угнав свой военный вертолет Ми-8 на территорию Украины и передав самолет вместе с секретными документами сотрудникам украинской разведки. Сам он был ранен, еще двое российских военных, которые были с ним, были ликвидированы. В Украине ему выдали новый паспорт на имя Игоря Шевченко и предложили присоединиться к борьбе с РФ. Вместо этого Кузьминов покинул Украину и поехал в Вильяхойосу, небольшой городок на побережье Средиземного моря, популярный среди британских и восточноевропейских туристов. Там он поселился на девятом этаже скромного многоквартирного дома примерно в 10 минутах ходьбы от пляжа.

Это был любопытный выбор для человека, которого пообещали "ликвидировать" российские власти. По словам испанских властей, этот регион является хорошо известной базой деятельности российских деятелей организованной преступности, некоторые из которых поддерживают связи со спецслужбами страны.

В 2020 году испанская полиция арестовала более 20 человек, связанных с российскими преступными группировками, некоторые из которых действовали за пределами провинции Аликанте. Им были предъявлены обвинения в отмывании миллионов долларов, полученных в результате торговли наркотиками и людьми, вымогательств и заказных убийств.

Другой российский военный перебежчик, обосновавшийся в Испании и говоривший на условиях анонимности из соображений безопасности, назвал регион, где обосновался Кузьминов, "красной зоной", заполненной российскими агентами. "Я никогда туда не поеду", — сказал он.

Российские спецслужбы были переведены на военную позицию и начали действовать внутри страны и за рубежом, в стиле сталинской эпохи, говорит Андрей Солдатов, автор и эксперт по российским военным службам и службам безопасности.

"Речь идет уже не об обычном шпионаже. Речь идет об операциях, и эти операции могут включать в себя убийства", — отмечает он.

Что известно об убийстве Максима Кузьминова

Испанские правоохранители отмечают, что в Вильяхойосе Максим вел себя свободно: он ходил по барам, популярным среди российской и украинской клиентуры, прожигая деньги, полученные от украинского государства. Он ездил по Вильяхойосе на черном "Мерседесе" S-класса.

Как именно убийцы нашли его, не установлено, хотя два высокопоставленных украинских чиновника заявили, что он связался с бывшей девушкой, которая все еще находится в России, и пригласил ее приехать к нему в Испанию. Что, по мнению украинцев, было большой ошибкой.

Двое убийц в капюшонах, появившиеся на кадрах камеры наблюдения из гаража жилого комплекса Кузьминова, явно были профессионалами, выполнили свою миссию и быстро исчезли, — сообщили представители полиции.

Полиция у дома Максима Кузьминова

Утром 13 февраля белый Hyundai Tucson въехал в гараж под жилым домом Кузьминова и припарковался на пустом месте между лифтами, которыми пользуются жильцы, и пандусом, ведущим на улицу. По словам испанских полицейских, они ждали там Кузьминова несколько часов.

Около 16:20 Кузьминов заехал в гараж, припарковался и пошел к лифтам. Когда он проходил мимо белого Hyundai, двое нападавших появились, окликнули его и открыли огонь. Хотя в него попало шесть пуль, Кузьминов сумел добежать до пандуса, где и скончался.

Двое убийц вернулись в машину и, выезжая, проехали по телу Кузьминова. Автомобиль был найден в нескольких километрах от города, сожженный дотла.

Специалистам потребовалась неделя, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля и установить, что он был украден — за два дня до убийства — в Мурсии, городе, расположенном примерно в часе езды.

Специальное подразделение Гражданской гвардии проводит расследование в условиях строгой секретности. Власти публично не подтвердили, что убит был именно Кузьминов. Они изо всех сил пытались связаться с властями в Украине, которые могли бы им помочь.

Но среди сообщества русских и украинских эмигрантов, проживающих в Вильяхойосе, не возникало вопроса о том, кто стоит за смертью пилота.

В ежегодном докладе Испании об угрозах национальной безопасности, опубликованном в этом месяце, говорится, что Россия возобновила свои разведывательные операции в стране после высылки 27 российских дипломатов из-за войны в Украине. В докладе говорится, что хотя их и меньше, российские шпионы продолжают искать способы "дестабилизировать поддержку НАТО со стороны Испании".

В прошлом российские чиновники изо всех сил пытались скрыть связь Кремля с различными убийствами по всей Европе, часто перед лицом явных доказательств причастности государства. Случай Кузьминова иной. Высокопоставленные российские чиновники говорили о его смерти с едва скрываемым ликованием.

Украинские власти в основном хранили молчание по поводу убийства. Высокопоставленные чиновники опасаются, что это может отговорить других следовать его примеру.

"Россия будет усиленно распространять пропаганду — они уже это делают — о том, что они найдут всех предателей. Это скрытое послание другим гражданам России, особенно военнослужащим, о том, что мы вас найдем, если вы нас предадите", — отметил неназванный источник.

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин ранее комментировал смерть Максима Кузьминова. Он отметил, что РДК провели собственное расследование и выяснилось, что пилот не скрывал своей идентичности, хотя получил украинский паспорт. И вел свободный образ жизни, привлекая внимание. Но также в РДК отметили, что до сих пор получают предложения от россиян о передаче военной техники или терактах в военных частях РФ. Однако после убийства пилота стало ясно, что к своей безопасности нужно относиться более серьезно.