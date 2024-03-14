Убийство Кузьминова: почему убили пилота ВС РФ, пригнавшего вертолет в Украину, — командир РДК

По словам Дениса Никитина, РДК провело собственное расследование и выяснило подробности жизни российского пилота в Испании. Он активно тратил деньги и не скрывал своей настоящей идентичности.

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Пилот Максим Кузьминов, который пригнал в Украину российский вертолет, был убит в Испании потому что не смог залечь на дно и привлек к себе слишком много внимания. Об этом рассказал командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью "Украинской правде".

"Убийство Максима Кузьминова повлияло на нас, на настроения в Русском добровольческом корпусе. Однако это нам всем напомнило о том, с кем мы воюем. Мы не можем сыграть вничью, условно говоря, на территории Украины и потом зажить спокойной мирной жизнью. Нет, мы враги для кремлевского режима, они враги для нас", — сказал Никитин.

По его словам, для российских добровольцев спокойная жизнь возможна только после полного уничтожения режима президента РФ Владимира Путина. В противном случае их всех могут убить.

"Мы обсуждали этот эпизод (убийство Максима Кузьминова, — ред.). Конечно, обидно, что ему хватило храбрости и ума угнать вертолет с двумя военнослужащими МО РФ, перегнать его на территорию Украины, но ему не хватило хитрости, чтобы залечь на дно. В принципе, было понятно, что он навешивает на себя мишени и является лакомой целью российских спецслужб", — рассказал Никитин.

Командир РДК также отметил, что добровольцы до сих пор получают предложения от россиян о передаче военной техники или терактах в военных частях РФ. Однако после убийства пилота стало ясно, что к своей безопасности нужно относиться более серьезно.

"Видно, Максим потерял голову, раньше времени расслабился. Мы тоже провели небольшое расследование, позвонили нашим друзьям в Испанию, узнали о его образе жизни", — сказал Никитин.

По его словам, Кузьминов выбрал местом для жизни самый русифицированный регион Испании. Он не скрывал своей идентичности, хотя получил украинский паспорт. Он выбрал яркий образ жизни и тратил активно деньги, которые получил от Украины за вертолет.

"Его смерть — это урок для всех нас", — отметил Никитин.

Денис Никитин об убийстве Максима Кузьминова

Напомним, СМИ сообщали, что убийство пилота Кузьминова организовала Москва. По словам журналистов, операция предполагала наблюдение: агенты должны были проверить личность жертвы и выяснить его распорядок. Спецслужбы РФ часто прибегают к сотрудничеству с российскими иммигрантами в Испании, где их более 80 тысяч.