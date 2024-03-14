Убивство Кузьмінова: чому вбили пілота ЗС РФ, який пригнав вертоліт в Україну, — командир РДК

За словами Дениса Нікітіна, РДК провело власне розслідування і з'ясувало подробиці життя російського пілота в Іспанії. Він активно витрачав гроші і не приховував своєї справжньої ідентичності.

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Пілот Максим Кузьмінов, який пригнав в Україну російський гелікоптер, був убитий в Іспанії, бо не зміг залягти на дно і привернув до себе надто багато уваги. Про це розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін в інтерв'ю "Українській правді".

"Убивство Максима Кузьмінова вплинуло на нас, на настрої в Російському добровольчому корпусі. Однак це нам усім нагадало про те, з ким ми воюємо. Ми не можемо зіграти внічию, умовно кажучи, на території України і потім зажити спокійним мирним життям. Ні, ми вороги для кремлівського режиму, вони вороги для нас", — сказав Нікітін.

За його словами, для російських добровольців спокійне життя можливе тільки після повного знищення режиму президента РФ Володимира Путіна. В іншому разі їх усіх можуть убити.

"Ми обговорювали цей епізод (убивство Максима Кузьмінова, — ред.). Звичайно, прикро, що йому вистачило хоробрості й розуму викрасти гелікоптер із двома військовослужбовцями МО РФ, перегнати його на територію України, але йому не вистачило хитрості, щоб залягти на дно. У принципі, було зрозуміло, що він навішує на себе мішені і є ласою метою російських спецслужб", — розповів Нікітін.

Командир РДК також зазначив, що добровольці досі отримують пропозиції від росіян про передачу військової техніки або теракти у військових частинах РФ. Однак після вбивства пілота стало зрозуміло, що до своєї безпеки потрібно ставитися більш серйозно.

"Видно, Максим втратив голову, завчасно розслабився. Ми теж провели невелике розслідування, зателефонували нашим друзям в Іспанію, дізналися про його спосіб життя", — сказав Нікітін.

За його словами, Кузьмінов обрав місцем для життя найбільш русифікований регіон Іспанії. Він не приховував своєї ідентичності, хоча отримав український паспорт. Він обрав яскравий спосіб життя і витрачав активно гроші, які отримав від України за вертоліт.

"Його смерть — це урок для всіх нас", — зазначив Нікітін.

Денис Нікітін про вбивство Максима Кузьмінова

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що вбивство пілота Кузьмінова організувала Москва. За словами журналістів, операція передбачала спостереження: агенти мали перевірити особу жертви і з'ясувати її розпорядок. Спецслужби РФ часто вдаються до співпраці з російськими іммігрантами в Іспанії, де їх понад 80 тисяч.