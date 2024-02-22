Убивство пілота Кузьмінова: російські ескадрони смерті діють в Іспанії, — ЗМІ

За даними журналістів, 28-річного пілота міг убити кремлівський загін бойовиків, що влаштувався в регіоні Коста-Бланка. Для вбивства використовували російські патрони — "візитна картка" і засіб залякування потенційних дезертирів.

Related video

Російські агенти, можливо, вільно діють в Іспанії й могли вбити пілота Максима Кузьмінова, який влітку перевіз вертоліт ЗС РФ в Україну. Його знайшли зрешеченого кулями на підземній стоянці в іспанському місті Ла-Вільяхойоса (провінція Аліканте). Про це пише The Daily Mail.

28-річний Кузьмінов міг стати мішенню російських "ескадронів смерті". Джерела в поліції повідомили журналістам The Sun, що патрони, які використовувалися для його вбивства, були російськими. Це "візитна картка", і є також думка, що його міг убити кремлівський загін бойовиків, який влаштувався в регіоні Коста-Бланка.

Максим Кузьмінов

Повідомляється, що та сама група осіб може бути причетна до смерті 2022 року 55-річного мультимільйонера Сергія Протосені. Його знайшли повішеним, загиблими також були знайдені його дружина з дочкою-підлітком.

Висловлювали припущення, що пілот Кузьмінов міг видати своє географічне місце кілерам після дзвінка своїй колишній дівчині, яку він запрошував в Аліканте.

Він жив в Іспанії під новим ім'ям із коштами, отриманими як винагорода від України за вертоліт. Він почав будувати нове життя, вільне від жахів війни. Але вважається, що фатальної помилки припустився, коли запросив свою подругу в будинок за новою адресою.

Місто Бенідорм, недалеко від якого жив екс-пілот Максим Кузьмінов

"Ми знаємо, що він запросив колишню дівчину в Іспанію, а потім його знайшли мертвим. Цей дзвінок міг бути перехоплений російськими спецслужбами", — повідомляли іспанські ЗМІ.

Джерела, близькі до розслідування, стверджують, що під час нападу російські набої використовували навмисно, щоб показати потенційним дезертирам масштаби діяльності та цілі кремлівського апарату безпеки.

Журналісти пов'язують це вбивство із загибеллю 55-річного мультимільйонера Сергія Протосені за до кінця не з'ясованих обставин.

Колишній олігарх, заступник голови російської газової компанії "Новатек", був знайдений повішеним навесні 2022 року.

Російський олігарх Сергія Протосеня із сім'єю

Протосеня — один із десятків російських топменеджерів, які загинули після початку війни в Україні.

Російські журналісти стверджують, що знайшли підтвердження того, що за смертю олігарха стояли "професійні вбивці або диверсанти", а вбивство спробували представити як "побутове".

Повідомляється, що росіяни вже два роки живуть у провінції Аліканте, в Альтеї, Бенідормі та інших сусідніх невеликих містах. Вони забезпечують безпеку вантажів і суден, безпеку грошових коштів, що використовуються для розрахунків, і супроводжують фахівців з "експорту-імпорту", що прибувають з РФ. Деякі з них носять погони ФСБ, а деякі — Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (ГУ ГШ).

Стверджується, що в Іспанії активно діють як російські спецслужби, так і мафіозні клани.

"Частина охоронців — це рядові члени ОЗУ із Санкт-Петербурга і Ленінградської області, зокрема люди Іллі Трабера (впливового російського підприємця). Живуть вони найчастіше компактно, бригадами, по 6-15 осіб в одному будинку або на одній віллі. Їх ротують раз на два-три місяці, відправляючи на відпочинок у РФ і замінюючи новими", — наголошується в публікації Telegram-каналу "Воля".

Нагадаємо, що в публікації британського журналу The Economist повідомлялося, що зараз, після реформи в спецслужбах, шпигуни РФ стали небезпечними як ніколи раніше.

Також повідомлялося, що, згідно з новими подробицями вбивства Максима Кузьмінова, місцеві жителі розповіли, що він переїхав восени, влаштувався різноробом і не приховував свого минулого.