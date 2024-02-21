Убитий пілот Максим Кузьмінов привернув до себе увагу мафії розгульним способом життя, — ЗМІ

За словами журналістів, до смерті Кузьміна можуть бути причетні російські спецслужби або бандити. Вони могли бути посередниками або діяти за вказівкою з Москви.

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Російського військового льотчика Максима Кузьміна, який викрав вертоліт і втік в Україну, могла вбити на Коста-Бланці російська мафія. Він привернув до себе увагу розгульним способом життя. Про це пише видання Times.

За словами журналістів, поліція ще з'ясовує, хто міг убити Кузьміна. До його смерті може бути причетна російська мафія і спецслужби РФ. Жертва регулярно користувалася послугами повій і брала участь у бійках. Ба більше, він вживав наркотики.

Видання пише, що чутки про діяльність російських шпигунів в Іспанії привертають дедалі більше уваги. Так, детективи з'ясовують, чи могли російські бандити бути посередниками у вбивстві Кузьміна. Також вони могли діяти за вказівкою безпосередньо з Москви.

Старший член Королівського інституту Елькано Мануель Торрес заявив, що уряд Іспанії має дати зрозуміти, що такі злочини не залишаться безкарними.

"Уряд не відреагував. Він не може звинувачувати Москву, але має дати зрозуміти, що вживе заходів, якщо поліція доведе причетність Росії", — сказав він.

Видання пише, що Кузьмінов жив в Іспанії з українським паспортом на інше ім'я. Як розповіли поліцейським сусіди, вони погано знали жертву, проте бачили, як він працював на будівництві.

У матеріалі йдеться, що Кузьмінов запросив колишню дівчину жити з ним і займався ремонтом своєї квартири. Ба більше, в Іспанії в нього були родичі.

Повідомляється, що вбивство Кузьмінова посіяло страх серед інших російських дезертирів, які втекли до Іспанії. Так, родичі двох членів екіпажу, які загинули, коли Кузьмінов приземлив вертоліт на підконтрольній Україні території, зажадали "розплати кров'ю".

Загибель Максима Кузьмінова: що відомо

Нагадаємо, ще 14 лютого іспанське видання ABC повідомило про вбивство у Вільяхойосі 33-річного українця. Слідчі також знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо, куди міг втекти вбивця.

Пізніше італійське видання Il-corrispondente 19 лютого повідомило, що в Іспанії знайшли мертвим російського льотчика Максима Кузьмінова, який передав вертоліт Мі-8 українським військовим у серпні 2023 року. За даними журналістів, пілот був убитий 13 лютого в місті Вільяхойоса.

Потім представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" підтвердив факт загибелі Максима Кузьмінова.