Убитый пилот Максим Кузьминов привлек к себе внимание мафии разгульным образом жизни, — СМИ

По словам журналистов, в смерти Кузьмина могут быть причастные российские спецслужбы или бандиты. Они могли выступать в качестве посредников или действовать по указанию из Москвы.

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Российский военный летчик Максим Кузьмин, который угнал вертолет и сбежал в Украину, мог быть убит на Коста-Бланке российской мафией. Он привлек к себе внимание разгульным образом жизни. Об этом пишет издание Times.

По словам журналистов, полиция еще выясняет, кто мог убить Кузьмина. К его смерти может быть причастна российская мафия и спецслужбы РФ. Жертва регулярно пользовалась услугами проституток и принимала участие в драках. Более того, он употреблял наркотики.

Издание пишет, что слухи о деятельности российских шпионов в Испании привлекают все больше внимания. Так, детективы выясняют, могли ли российские бандиты быть посредниками в убийстве Кузьмина. Также они могли действовать по указанию напрямую из Москвы.

Старший член Королевского института Элькано Мануэль Торрес заявил, что правительство Испании должно дать понять, что такого рода преступления не останутся безнаказанными.

"Правительство не отреагировало. Он не может обвинять Москву, но должен дать понять, что примет меры, если полиция докажет причастность России", — сказал он.

Издание пишет, что Кузьминов жил в Испании с украинским паспортом на другое имя. Как рассказали полицейским соседи, они плохо знали жертву, однако видели, как он работал на стройке.

В материале говорится, что Кузьминов пригласил бывшую девушку жить с ним и занимался ремонтом своей квартиры. Более того, в Испании у него были родственники.

Сообщается, что убийство Кузьминова посеяло страх среди других российских дезертиров, которые бежали в Испанию. Так, родственники двух членов экипажа, которые погибли, когда Кузьминов приземлил вертолет на подконтрольной Украине территории, потребовали "расплаты кровью".

Гибель Максима Кузьминова: что известно

Напомним, еще14 февраля, испанское издание ABC сообщило об убийстве в Вильяхойосе 33-летнего украинца. Следователи также нашли сожженный автомобиль в соседнем городе Кампельо, куда мог убежать убийца.

Позже итальянское издание Il-corrispondente 19 февраля сообщило, что в Испании нашли мертвым российского летчика Максима Кузьминова, который передал вертолет Ми-8 украинским военным в августе 2023 года. По данным журналистов, пилот был убит 13 февраля в городе Вильяхойоса.

Затем представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Суспільному" подтвердил факт гибели Максима Кузьминова.