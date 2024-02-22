Убийство пилота Кузьминова: российские эскадроны смерти действуют в Испании, — СМИ

По данным журналистов, 28-летнего пилота мог убить кремлевский отряд боевиков, обосновавшийся в регионе Коста-Бланка. Для убийства использовали российские патроны — "визитная карточка" и средство устрашения потенциальных дезертиров.

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Российские агенты, возможно, свободно действуют в Испании и могли убить пилота Максима Кузьминова, который летом перевез вертолет ВС РФ в Украину. Его нашли изрешеченного пулями на подземной парковке в испанском городе Ла-Вильяхойоса (провинция Аликанте). Об этом пишет The Daily Mail.

28-летний Кузьминов мог стать мишенью российских "эскадронов смерти". Источники в полиции сообщили журналистам The Sun, что патроны, использовавшиеся для его убийства, были российскими. Это "визитная карточка", и есть также мнение, что его мог убить кремлевский отряд боевиков, который обосновались в регионе Коста-Бланка.

Максим Кузьминов

Сообщается, что та же группа лиц может быть причастна к смерти в 2022 году 55-летнего мультимиллионера Сергея Протосени. Его нашли повешенным, погибшими также были найдены его жена с дочерью-подростком.

Высказывалось предположение, что пилот Кузьминов мог выдать свое местонахождение киллерам после звонка по телефону своей бывшей девушке, которую он приглашал в Аликанте.

Он жил в Испании под новым именем со средствами, полученными как вознаграждение от Украины за вертолет. Он начал строить новую жизнь, свободную от ужасов войны.

Но считается, что фатальную ошибку он допустил, когда пригласил свою подругу в дом по новому адресу.

Город Бенидорм, недалеко от которого жил экс-пилот Максим Кузьминов

"Мы знаем, что он пригласил бывшую девушку в Испанию, а потом его нашли мертвым. Этот звонок мог быть перехвачен российскими спецслужбами", — сообщали испанские СМИ.

Источники, близкие к расследованию, утверждают, что при нападении российские патроны использовались преднамеренно, чтобы показать потенциальным дезертирам о масштабах деятельности и целях кремлевского аппарата безопасности.

Журналисты связывают это убийство с гибелью 55-летнего мультимиллионера Сергея Протосени при до конца не выясненных обстоятельствах.

Бывший олигарх, заместитель председателя российской газовой компании "Новатэк", был найден повешенным весной 2022 года.

Российский олигарх Сергея Протосеня с семьей

Протосеня — один из десятков российских топ-менеджеров, которые погибли после начала войны в Украине.

Российские журналисты утверждают, что нашли подтверждения того, что за смертью олигарха стояли "профессиональные убийцы или диверсанты", а убийство попытались представить как "бытовое".

Сообщается, что россияне уже два года живут в провинции Аликанте, в Альтее, Бенидорме и других соседних небольших городах. Они обеспечивают безопасность грузов и судов, безопасность денежных средств, используемых для расчетов, и сопровождают прибывающих специалистов из РФ по "экспорту-импорту". Некоторые из них носят погоны ФСБ, а некоторые — Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГУ ГШ).

Утверждается, что в Испании активно действуют как российские спецслужбы, так и мафиозные кланы.

"Часть охранников — это рядовые члены ОПГ из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе люди Ильи Трабера (влиятельного российского предпринимателя). Живут они чаще всего компактно, бригадами, по 6-15 человек в одном доме или на одной вилле. Их ротируют раз в два-три месяца, отправляя на отдых в РФ и заменяя новыми", — отмечается в публикации Telegram-канала "Воля".

Напомним, что в публикации британского журнала The Economist сообщалось, что сейчас, после реформы в спецслужбах, шпионы РФ стали опасным как никогда прежде.

Также сообщалось, что, согласно новым подробностям убийства Максима Кузьминова, местные жители рассказали, что он переехал осенью, устроился разнорабочим и не скрывал своего прошлого.