Місцеві мешканці курорту в Іспанії розповіли, що Максим Кузьмінов переїхав восени й заробляв на ремонті. За даними ЗМІ, за 30 кілометрів від місця проживання російського пілота зупинявся Володимир Путін.

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В одному з районів курортного муніципалітету Вільяхойоса в іспанській провінції Аліканте вбили 28-річного російського пілота Максима Кузьмінова, відомого завдяки його співпраці з ГУР. Кореспондент "Телеграфу" побував на місці злочину.

Всього за декілька сотень метрів від місця загибелі Кузьмінова майорять українські прапори. Місцеві чули про подію, але до новин про вбивство не знали, що чоловік був особливим.

Фото з місця подій Фото: Телеграф Фото з місця подій Фото: Телеграф

Журналісту розповіли, що росіянин перебрався у курортне містечко приблизно восени 2023 року. Він проживав у сучасному житловому комплексі Cala Alta, популярному серед українців, росіян та вихідців з інших країн Східної Європи. Зокрема, власниками житла там є і відставні російські силовики.

Однак деякі місцеві зізнались, що знали про минуле Кузьмінова. З’ясувалось, що він сам ділився історією, як приземлив в Україні російський військовий гелікоптер Мі-8.

"Поруч із ЖК — кав’ярні, офіси та крамниці; за кілька хвилин ходу — узбережжя Середземного моря. Кузьмінова описують як непримітного, ввічливого одинака, всупереч заявам російських ресурсів про його проблеми з наркотиками й алкоголем", — передали в ЗМІ.

Фото з місця подій Фото: Телеграф Фото з місця подій Фото: Телеграф

Зі слів місцевих, Кузьмінов працював в Іспанії різноробом — виконував ремонт на замовлення. Умови здаються ідеальними, однак журналісти EL ESPAÑOL дізнались про одне "але".

Повідомляється, що приблизно у 30 кілометрів від Cala Alta може знаходитися власність президента РФ Володимира Путіна. За даними ЗМІ, лідер країни-агресорки неодноразово бував там, але власність може бути оформлена на іншу особу або компанію.

Кузьмінова застрелили у гаражі та переїхали тіло його ж машиною: нові деталі вбивства

За даними EL ESPAÑOL, зрешечене кулями тіло Кузьмінова знайшли 13 лютого у гаражі.

"Мертвий лежав обличчям догори на пандусі гаража", — розповів доглядач будинку Рубен.

Він переконаний, що вбивця чи вбивці використовували глушник. Чоловік пояснив, що в момент злочину прибирав гараж, тож мав почути постріли.

"Єдине, що я почув, це звук машини, яка дуже швидко виїжджає з гаража, але я не надав цьому значення", — згадав Рубен.

За інформацією ЗМІ, злочинець або злочинці втекли на білій автівці марки Hyundai. Цю машину на місці № 29 припаркував Кузьмінов, згодом його тіло переїхали нею.

Фото з місця подій Фото: Телеграф Фото з місця подій Фото: Телеграф

Зі слів сусідів, російський пілот жив на дев’ятому поверсі. Повідомляється, що квартира належала його друзям — подружжю з України чи Росії, у якого є донька.

Рубен припустив, що Кузьмінов спробував втекти до того, як у нього випустили щонайменше 6 куль. Про це свідчить те, що тіло знайшли на пандусі, через який машини проїжджають для виїзду на вулицю.

Журналісти зазначають, що деталі злочину вказують на "професійну холодність" убивці чи вбивць. Вбивство сталося у гаражі, який знаходиться за кілька метрів від штаб-квартири місцевої поліції, а у ЖК є камери відеоспостереження. Машину Кузьмінова спалили, очевидно, для усунення слідів.

Нагадаємо, повідомлялось, що у Кузьмінова були документи, які впізнавали його як 33-річного українця. В іспанській поліції зазначали, що вони можуть бути фальшивими.

Повноважний посол України Роман Безсмертний заявляв, що в Європі працює "дуже серйозна мережа", розгорнута російськими спецслужбами. З його слів, вбивство Кузьмінова це доводить.