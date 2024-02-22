У влади Іспанії немає сумнівів: убивство пілота Кузьмінова організувала Москва, — ЗМІ

За словами журналістів, операція передбачала спостереження: агенти мали перевірити особу жертви й з'ясувати її розпорядок. Спецслужби РФ часто вдаються до співпраці з російськими іммігрантами в Іспанії, де їх понад 80 тисяч.

Related video

В іспанських правоохоронців немає сумнівів у тому, що вбивство колишнього пілота російських ВПС Максима Кузьмінова — справа рук Москви. Про це повідомляє іспанське видання El País з посиланням на джерела.

Повідомляється також, що влада Іспанії поки що не висуває офіційних звинувачень на адресу Москви та намагається завершити розслідування загибелі 28-річного Максима Кузьмінова.

Уже після того, як буде зібрано всі підтвердження, Мадрид планує "дати рішучу відповідь" РФ.

"Ми повинні дозволити Цивільній гвардії виконувати свою роботу і продовжувати розслідування", — заявила офіційний представник уряду Пілар Алегрія після засідання Ради міністрів у вівторок.

Автори публікації зазначають, що це не перший випадок, коли за дорученням Москви вбивають дисидентів у Західній Європі. Але на відміну від інших випадків, Москва не приховувала свою причетність.

У жовтні минулого року на російському телебаченні показали трьох імовірних представників ГРУ, які заявили, що їм дали наказ ліквідувати дезертира. Один із них заявив, що "він не доживе до суду".

Повідомляється, що єдиний сумнів, який є в експертів, — чи керували операцією у Службі зовнішньої розвідки (СЗР), начальник якої Сергій Наришкін виправдав убивство, чи ФСБ, ГРУ.

Однак джерела в іспанських спецслужбах визнають, що слідству дуже складно знайти докази причетності конкретної спецслужби.

Передбачається, що злочин скоїли наймані вбивці, які прибули з-за меж Іспанії, а зараз перебувають за кордоном.

Експерти в іспанській розвідці вважають, що, найімовірніше, посольство РФ в Іспанії не брало участі в операції, щоб його не викрили. Хоча раніше близько двадцяти агентів СЗР або ГРУ перебували в російській місії в Мадриді з дипломатичним статусом (більшість із них було вислано у квітні 2022 року, після вторгнення в Україну).

Повідомляється, що операція передбачала попереднє спостереження: російські агенти мали перевірити особу жертви й стежити, щоб з'ясувати його розпорядок. Спецслужби РФ часто вдаються до співпраці з російськими громадянами, які проживають в Іспанії (їх понад 80 тисяч), і мафіозними організаціями.

Рішення оселитися в районі, де проживають переважно росіяни та українці, було, на думку опитаних джерел, помилкою. Аліканте — іспанська провінція з найбільшим російським населенням (17 500 осіб).

Нагадаємо, що, за даними журналістів, в Іспанії діють російські ескадрони смерті.

Також повідомлялося, що Максим Кузьмінов працював в Іспанії різноробом і не приховував свого минулого.