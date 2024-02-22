У властей Испании нет сомнений: убийство пилота Кузьминова организовала Москва, — СМИ

По словам журналистов, операция предполагала наблюдение: агенты должны были проверить личность жертвы и выяснить его распорядок. Спецслужбы РФ часто прибегают к сотрудничеству с российскими иммигрантами в Испании, где их более 80 тысяч.

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У испанских правоохранителей нет сомнений в том, что убийство бывшего пилота российских ВВС Максима Кузьминова, — дело рук Москвы. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на источники.

Сообщается также, что власти Испании пока не выдвигают официальных обвинений в адрес Москвы и пытаются завершить расследование гибели 28-летнего Максима Кузьминова.

Уже после того, как будут собраны все подтверждения, Мадрид планирует "дать решительный ответ" РФ.

"Мы должны позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продолжать расследование", — заявила официальный представитель правительства Пилар Алегрия после заседания Совета министров во вторник.

Авторы публикации отмечают, что это не первый случай, когда по поручению Москвы убивают диссидентов в Западной Европе. Но в отличие от других случаев, Москва не скрывала свою причастность.

В октябре прошлого года на российском телевидении показали трех предполагаемых представителей ГРУ, которые заявили, что им дали приказ ликвидировать дезертира. Один из них заявил, что "он не доживет до суда".

Сообщается, что единственное сомнение, которое есть у экспертов — курировалась ли операция Службой внешней разведки (СВР), руководитель которой Сергей Нарышкин оправдал убийство, или же ФСБ, ГРУ.

Однако источники в испанских спецслужбах признают, что следствию очень сложно найти доказательства причастности конкретной спецслужбы.

Предполагается, что преступление совершили наемные убийцы, которые прибыли из-за пределов Испании, а сейчас находятся за границей.

Эксперты в испанской разведке полагают, что, скорее всего, посольство РФ в Испании не участвовало в операции, чтобы его не разоблачили. Хотя прежде около двадцати агентов СВР или ГРУ находились в российской миссии в Мадриде с дипломатическим статусом (большинство из них были высланы в апреле 2022 года, после вторжения в Украину).

Сообщается, что операция предполагает предварительное наблюдение: российские агенты должны были проверить личность жертвы и следить, чтобы выяснить его распорядок. Спецслужбы РФ часто прибегают к сотрудничеству с российскими гражданами, проживающими в Испании (их более 80 тысяч), и мафиозным организациям.

Решение поселиться в районе, где проживают преимущественно русские и украинцы, было, по мнению опрошенных источников, ошибкой. Аликанте — испанская провинция с наибольшим русским населением (17 500 человек).

Напомним, что, по данным журналистов, в Испании действуют российские эскадроны смерти.

Также сообщалось, что Максим Кузьминов работал в Испании разнорабочим и не скрывал своего прошлого.