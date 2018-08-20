Британка Сара Бейли, мать троих детей, не догадывалась, что беременна четвертым ребенком, пока не начались схватки.

Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Сара с мужем и детьми живет в городке Мидлсбро. За все время, что длилась последняя беременность, женщина даже не догадывалась, что станет матерью. Она не поправилась и до последнего помещалась в старые джинсы. Более того, у Сары не сбился цикл.











Резкие боли в животе Бейли приняла за расстройство желудка. Первой о том, что происходит на самом деле, догадалась мать Сары. Она приняла роды прямо в ванной и вызвала медиков.

Доктора объяснили необычный случай нехарактерным размещением плода, поэтому у женщины не появился живот. Сразу после рождения девочка перестала дышать, но врачи справились с этим.

Новорожденную назвали Дезире.

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Напомним, в странах ЕС все больше детей появляется на свет у родителей, официально не оформивших свои отношения.