Осведомители в России могут стать миллионерами

Минюст России утвердил положение, по которому граждане, помогающие сотрудникам полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, будут получать вознаграждение от 50 тыс. до 10 млн рублей.
Об этом со ссылкой на приказ МВД сообщает Коммерсантъ.
Согласно новому закону, чтобы привлечь население к поискам преступника, сотрудники полиции должны обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. В случае подтверждения инициативы, информация и сумма вознаграждения будет размещена на сайте Министерства внутренних дел и в СМИ.
Отмечается, что выплаты до 500 тыс. рублей будут утверждать начальники регионального управления, вознаграждением до трех млн рублей будет распоряжаться первый заместитель руководителя МВД.
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Выплата более крупных сумм будет утверждаться главой МВД Владимиром Колокольцевым.
После поимки преступника или "инициативного представления гражданином достоверной информации" деньги будут отданы осведомителю наличными либо перечислены на счет в банке. МВД также может отказать в выплате вознаграждения, о чем должно уведомить осведомителя. Решение ведомства может быть обжаловано, в том числе в судебном порядке.
По сведениям газеты, в МВД документ о поощрении граждан, оказывающих помощь полиции, разрабатывался более года и был передан в Минюст в текущем году. Значимых правок в документ внесено не было. Приказ вступит в силу с момента официального опубликования на сайте российских органов госвласти.
Сотрудники полиции, опрошенные изданием, считают, что граждане будут более охотно передавать им информацию в случае получения материального вознаграждения. Между тем председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин допускает, что новая инициатива может способствовать злоупотреблениям со стороны правоохранителей, если полицейский сам вычислит преступника, а деньги получит доверенное лицо, с которым средства будут поделены.
Напомним, вчера в Чечне прошли массовые нападения на силовиков.