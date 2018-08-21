Осведомители в России могут стать миллионерами

Минюст России утвердил положение, по которому граждане, помогающие сотрудникам полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, будут получать вознаграждение от 50 тыс. до 10 млн рублей.

Об этом со ссылкой на приказ МВД сообщает Коммерсантъ.

Согласно новому закону, чтобы привлечь население к поискам преступника, сотрудники полиции должны обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. В случае подтверждения инициативы, информация и сумма вознаграждения будет размещена на сайте Министерства внутренних дел и в СМИ.

Отмечается, что выплаты до 500 тыс. рублей будут утверждать начальники регионального управления, вознаграждением до трех млн рублей будет распоряжаться первый заместитель руководителя МВД.

Выплата более крупных сумм будет утверждаться главой МВД Владимиром Колокольцевым.

После поимки преступника или "инициативного представления гражданином достоверной информации" деньги будут отданы осведомителю наличными либо перечислены на счет в банке. МВД также может отказать в выплате вознаграждения, о чем должно уведомить осведомителя. Решение ведомства может быть обжаловано, в том числе в судебном порядке.

По сведениям газеты, в МВД документ о поощрении граждан, оказывающих помощь полиции, разрабатывался более года и был передан в Минюст в текущем году. Значимых правок в документ внесено не было. Приказ вступит в силу с момента официального опубликования на сайте российских органов госвласти.

Сотрудники полиции, опрошенные изданием, считают, что граждане будут более охотно передавать им информацию в случае получения материального вознаграждения. Между тем председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин допускает, что новая инициатива может способствовать злоупотреблениям со стороны правоохранителей, если полицейский сам вычислит преступника, а деньги получит доверенное лицо, с которым средства будут поделены.

Напомним, вчера в Чечне прошли массовые нападения на силовиков.