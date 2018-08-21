На саммите в Хельсински не было речи о санкциях, - Песков

В Кремле якобы по-прежнему ждут предложений от США по сотрудничеству в урегулировании кризисов в Сирии и Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе недавнего саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не поднимался вопрос о смягчении или снятии антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет. Вообще об этом речь не заходила", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам пресс-секретаря, Кремль ждет конкретных предложений от США по сотрудничеству двух стран в урегулировании ситуаций в Сирии и Украине. Как известно, ранее Трамп назвал это условием отмены антироссийских санкций.

"Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше бы приветствовали какие-то конкретные действия", - добавил он.

Комментируя ситуацию на востоке Украины, Песков отметил, что разрешение кризиса в стране "изрядно заморозилось".

"Мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования. Поэтому здесь тоже нужно как-то конкретизировать, что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей", - сказал он.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он будет готов рассмотреть возможность снятия с России санкций.