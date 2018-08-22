Во время наводнения в Лаосе погибли 46 человек

В Лаосе из-за наводнения погибли по меньшей мере 46 человек. Еще 97 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на последние данные национального ведомства по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Лаоса.

После тропических штормов "Сон-Тинь" и "Бебинка", которые стали причиной проливных дождей с середины июля до середины августа, пострадали примерно 82 460 семей в 14 провинциях страны.

11 383 человека сейчас вынуждены жить во временных убежищах.

Кроме того, в результате стихийного бедствия были повреждены около 120 школ, затоплено 62 тыс. 980 гектаров рисовых полей и 41 тыс. 879 гектаров других культур. Погибли тысячи голов скота и птицы.

Было повреждено 138 дорог и 26 мостов. Убытки от этого оцениваются более чем 1,9 млн долларов.

Напомним, в июле на юго-западе Лаоса после прорыва плотины возле местной гидроэлектростанции сотни человек пропали без вести, также подтверждены данные о гибели нескольких людей. Наводнение накрыло шесть поселков, расположенных в непосредственной близости от объекта.