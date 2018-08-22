Ночью 22 августа на территории Молдовы перевернулся автобус, везший туристов в украинскую Затоку. В результате ДТП три человека погибли, 12 доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает Укринформ.

Авария произошла недалеко от молдавско-украинской границы в районе Штефан-Водэ.

По данным молдавской полиции, автобус, в котором находился 41 пассажир, врезался в ехавший спереди прицеп трактора, который двигался без включенных осветительных сигналов. От удара автобус перевернулся, а прицеп трактора занесло на встречную полосу, где он ударился в двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль.

В результате аварии водитель и женщина - пассажир легкового автомобиля погибли на месте, а находившийся в машине четырехлетний ребенок доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Погиб также один из пассажиров автобуса.

Все погибшие – граждане Молдовы. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.

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Напомним, в ночь на 19 августа на трассе Киев-Одесса в Одесской области автомобиль патрульной полиции сбил насмерть пешехода. Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте.