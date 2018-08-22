Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиПолитикаЭкономикаМирУкраина
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологии и наукаАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота

РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота

РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота
Фото: NBU via flickr

Золотой резерв России достиг 2170 тонн

22.08.18 24
000

В июле 2018 года российский Центробанк приобрел 26,1 тонн золота. Это - максимальное месячное количество с ноября 2017 года, то есть 9-месячный рекорд.

Об этом сообщает со ссылкой на Международный валютный фонд Bloomberg.

Отмечено, что в результате золотой резерв России достиг 2170 тонн. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 августа российский золотой запас оценивался в $77,4 млрд.

В то же время ЦБ РФ сократил запасы долговых ценных бумаг США, заменив их золотом. В течение апреля-мая объем гособлигаций США на балансе РФ упал примерно на четыре пятых, с $96,1 млрд в марте до $14,9 млрд в мае.

По предположению агентства, это говорит о том, что РФ избавляется от американских активов, чтобы защититься от вероятного расширения санкций.

По словам первого заместителя председателя Центрального банка РФ Дмитрия Тулина, золото является "100%-ной гарантией от юридических и политических рисков".

Ранее Фокус писал, что 21 августа США расширили санкции против РФ. Новые санкции Соединенных Штатов касаются компаний и лиц, причастных к преступной кибердеятельности.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Путин пытается разрушить США, - ГосдепКремль заявил о необходимости политической воли Вашингтона для сотрудничества между странамиСанкции США против Ирана незаконны, - ООН
Топ-10
  1. Недокомплект. Как остановить массовое увольнение военных из армии 15065
  2. Предательский отдых. Почему жители материковой Украины всё чаще посещают оккупированный полуостров 18442
  3. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 52565
  4. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 19162
  5. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12950
  6. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 13849
  7. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 24108
  8. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13550
  9. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 31998
  10. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 17428
  1. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 11826 / 13395
  2. Климатологи рассказали, почему периоды аномальной жары и дождей по всему миру становятся затяжными 3379 / 5157
  3. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 2948 / 3426
  4. В мексиканском городе разрешили заниматься сексом на публике 2798 / 3332
  5. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 2344 / 2632
  6. Учёные показали загадочные изображения из древнеегипетского чёрного саркофага 2121 / 2422
  7. Дайвер угодил за решетку после "катания верхом" на акуле 2024 / 2303
  8. Трамп назвал условия снятия санкций с России 2010 / 2254
  9. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 1957 / 3658
  10. Женщина погибла, собака выжила, крокодила убили, - в США разыгралась кровавая драма 1431 / 1600
  1. Коса обетованная. Природа и история Кинбурнского полуострова 20 / 3658
  2. В России впервые с советских времен начался суд за анекдот 15 / 3426
  3. Учёные показали, как выглядела женщина, жившая 14 000 лет назад 10 / 13395
  4. В Киеве второй раз за год расцвели каштаны 8 / 2632
  5. День сурка, который не хочется заканчивать. Чем заманивает туристов национальный парк "Двуречанский" 5 / 1069
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.