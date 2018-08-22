РФ накануне новых санкций скупила рекордных 26 тонн золота

В июле 2018 года российский Центробанк приобрел 26,1 тонн золота. Это - максимальное месячное количество с ноября 2017 года, то есть 9-месячный рекорд.



Об этом сообщает со ссылкой на Международный валютный фонд Bloomberg.



Отмечено, что в результате золотой резерв России достиг 2170 тонн. По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 августа российский золотой запас оценивался в $77,4 млрд.

В то же время ЦБ РФ сократил запасы долговых ценных бумаг США, заменив их золотом. В течение апреля-мая объем гособлигаций США на балансе РФ упал примерно на четыре пятых, с $96,1 млрд в марте до $14,9 млрд в мае.



По предположению агентства, это говорит о том, что РФ избавляется от американских активов, чтобы защититься от вероятного расширения санкций.



По словам первого заместителя председателя Центрального банка РФ Дмитрия Тулина, золото является "100%-ной гарантией от юридических и политических рисков".

Ранее Фокус писал, что 21 августа США расширили санкции против РФ. Новые санкции Соединенных Штатов касаются компаний и лиц, причастных к преступной кибердеятельности.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, в США практически готов законопроект относительно введения санкций, которые могут воспрепятствовать завершению строительства трубопровода "Северный поток - 2" путем ввода ограничений против компаний, вовлеченных в его строительство.