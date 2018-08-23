Лед на Луне вернет туда людей в ближайшие 5 лет, - NASA

Исследования Луны человеком могут возобновиться уже через пять лет.
Об этом рассказал руководитель NASA Джим Брайденстайн, передает Reuters.
Обнаруженные залежи замерзшей воды могут стать для человека на Луне источником питьевой и технической воды, а также быть использованы для производства ракетного топлива и кислорода.
Тем не менее, пока достоверно не известно, сколько именно льда находится на Луне. В агентстве рассчитывают запустить тестовый полет без людей на борту в 2020году, а полноценную миссию - в 2023 году.
В ближайших планах NASA также создание орбитальной платформы-шлюза и космической станции на орбите Луны.
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Напомним, ранее директор NASA Джим Бриденстин заявлял, что американские космонавты смогут снова летать на Луну, когда все космические технологии станут многоразовыми.