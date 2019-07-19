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В Иране заявили о захвате британского танкера Stena Impero

2019-07-19 22:27:11

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В Иране заявили о захвате британского танкера Stena Impero

Фото: forces.net

Танкер отбуксировали к берегу для проведения юридических процедур. На борту корабля находились 23 человека, никто из них не пострадал

Иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Речь идет о танкере Stena Impero, который задержали якобы "за несоблюдение международных законов".

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В вооруженных силах Британии сообщили, что танкер отбуксировали к берегу для проведения юридических процедур.

В судоходной компании Stena Bulk, которой и принадлжит Stena Impero, заявили, что на борту танкера находились 23 человека, сообщений о травмах моряков не поступало.

Также в компании добавили, при задержании танкер окружили малые суда. В "операции" задействовали и вертолет.

Как ранее сообщал Фокус:

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