В Иране заявили о захвате британского танкера Stena Impero

Танкер отбуксировали к берегу для проведения юридических процедур. На борту корабля находились 23 человека, никто из них не пострадал

Иранский Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Речь идет о танкере Stena Impero, который задержали якобы "за несоблюдение международных законов".

В вооруженных силах Британии сообщили, что танкер отбуксировали к берегу для проведения юридических процедур.

В судоходной компании Stena Bulk, которой и принадлжит Stena Impero, заявили, что на борту танкера находились 23 человека, сообщений о травмах моряков не поступало.

Также в компании добавили, при задержании танкер окружили малые суда. В "операции" задействовали и вертолет.

Как ранее сообщал Фокус:

США объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Оманском заливе.

Также Америка обнародовала доказательства причастности Ирана к взрыву танкеров в Оманском заливе.

Иран сбил американский дрон-разведчик. США утверждают, что беспилотник летел в международном воздушном пространстве, а Тегеран настаивает, что это произошло на его территории.

После этого, стало известно, что Трамп в последний момент отменил удар по Ирану. Американским военным якобы неожиданно приказали отменить операцию.

21 июня Корпус стражей Исламской революции показал обломки сбитого Ираном беспилотника США.

В тот же день делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение ситуации, сложившейся вокруг Ирана.

24 июня Трамп ввел жесткие санкции в отношении аятоллы Али Хаменеи. Новые ограничительные меры лишит лидера Ирана доступа к "ключевым финансовым ресурсам".

В МИД Ирана заявили, что введенные США санкции против верховного лидера страны и других должностных лиц навсегда закрывают путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.