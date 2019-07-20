Евгений Дикий
МНЕНИЕ
С Байконура стартовал Союз МС-13 с международным экипажем на борту
2019-07-20 20:40:35
Фото: АиФ
Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет к международной космической станции
Российская ракета Союз-ФГ с космическим кораблем Союз МС-13 стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции. Об этом сообщает Роскосмос на своей странице в Twitter.
Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал автономный полет.
В этот раз на МКС отправился международный экипаж в составе россиянина Александра Скворцова, американца Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Космонавт и астронавты отправятся на высоту 400 км, чтобы состыковаться с МКС.
До станции троица должна добраться за шесть часов: стыковка запланирована на 01:50 ночи, открытие люков – через два часа после этого.
За время на орбите члены экспедиции проведут около 50 экспериментов, в том числе пять автономных (без участия экипажа).
Как ранее сообщал Фокус:
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