Американская учительница попала под арест после жесткой драки с ученицей

36-летней Вивиан Нуари предъявлены обвинения в физическом насилии над детьми

Полиция округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд арестовала учительницу средней школы 36-летнюю Вивиан Нуари, предъявив обвинение в нападении на школьницу. На камеры наблюдения попал момент ее драки с 17-летней ученицей. Об этом сообщает CNN.

"Ссора, которая произошла в средней школе Ларго в Верхнем Мальборо, штат Мэриленд, была "очень, очень тревожной", – заявил начальник полиции Хэнк Ставински.

По его словам, до предполагаемого нападения между учителем и ученицей существовал "физический контакт".

"Затем учитель совершает нападение на эту ученицу. Характер этого нападения был чрезвычайно насильственным, и это поведение носит преступный характер", – сказал Ставински.

По словам полиции, ни школьница, ни преподаватель после инцидента не нуждались в медицинской помощи. В расследовании фигурируют, по меньшей мере, 30 студентов и 8 представителей школы.

36-летней Вивиан Нуари предъявлены обвинения в физическом насилии над детьми и нападении второй степени.

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В апреле драка со стрельбой произошла возле одной из школ в Ровно.