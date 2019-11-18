Умер в очереди за работой: в Британии мужчина скончался в центре занятости

В начале года центр занятости признал мужчину пригодным для работы

В британском Уэльсе 65-летний мужчина умер в очереди в центре занятости Llanelli Job Center Plus. Об этом сообщает The Mirror.

По словам очевидцев, мужчина упал в обморок, ожидая своей очереди, и умер на месте происшествия. Сотрудники центра занятости попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь, но спасти его не смогли.

Стоит подчеркнуть, что мужчина еще в начале года был признан пригодным для работы этим же центром по трудоустройству, и ожидал выплат по пособию для соискателей.

"Мужчина рядом со мной сказал, что у бедняги был диабет, но в начале года центр занятости признал его пригодным для работы, несмотря на то, что он явно был болен", – заявил один из очевидцев в произошедшего.

Также он добавил, что сотрудники скорой не смогли помочь мужчине, они увезли тело с собой.

В полиции сообщили, что в смерти соискателя не было никаких подозрительных обстоятельств, его родственники были оповещены о случившемся.

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